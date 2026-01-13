La Sociedad Extremeña de Médicos muestra su preocupación por la "persistencia de agresiones" a personal sanitario

La Sociedad Extremeña de Médicos Generales y de Familia (SEMG Extremadura) ha mostrado su preocupación ante la "persistencia de agresiones" al personal sanitario, al que genera "graves consecuencias psicológicas y laborales".

De esta forma se pronuncia SEMG Extremadura, a través de nota de prensa, tras la detención el pasado 8 de enero de una mujer por un presunto delito de atentado a personal sanitario en un centro de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, que ha confiado en que "sirva de ejemplo para que no se produzcan más episodios de violencia contra sanitarios".

Una situación ante la que este colectivo reclama "tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión a profesionales sanitarios" y recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial son consideradas como delito de atentado contra la autoridad, según viene recogido en el Código Penal, existiendo la figura del interlocutor policial sanitario.

Denunciar

Además, SEMG Extremadura anima a que los propios profesionales "tomen conciencia de ello y denuncien todas las agresiones, incluidas las amenazas verbales", ya que según señalan son "mucho más frecuentes que las físicas, pero con las mismas consecuencias nefastas".

Del mismo modo, esta sociedad explica a la población que "la demora en las consultas es consecuencia de deficiencias estructurales y organizativas del sistema, nunca atribuibles al profesional que atiende al paciente", por lo que reafirma que "ninguna circunstancia personal ni el malestar por la espera pueden justificar una agresión, hecho no puede quedar impune".

Finalmente, SEMG Extremadura destaca la importancia de que las estrategias establecidas para frenar estos episodios en el ámbito sanitario "sean reevaluadas en cuanto a efectividad, dado que con las medidas de contención actuales no se ha logrado controlar los episodios de violencia, que desgraciadamente se presentan con tanta frecuencia", concluye.