Tres de cada cuatro trabajadores extremeños están pendientes de que se renueven sus condiciones laborales en 2026

Extremadura tiene por delante un año "decisivo" para la negociación colectiva. Según ha avanzado este martes la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, María Berrocal, un total de 183 convenios con empresas, el 78% de los que están vigentes en la región, deberán renovarse en 2026 al haber agotado su vigencia, afectando a tres de cada cuatro personas trabajadoras. "Esto nos permitirá mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y las trabajadoras de la región, incidiendo además en la negociación de la reducción de la jornada laboral de trabajo", ha resaltado.

Durante la presentación del balance laboral, social y político de 2025, Berrocal ha informado de que el pasado año se rubricaron 17 convenios de empresa de los 235 existentes, lo que representa el 17%, afectando a 1.307 trabajadores, con un incremento salarial medio del 2,56%. Por su parte, cabe destacar que los 183 que están pendientes de actualizarse en la presente anualidad afectarían a 15.970 empleados, el 75% del total.

En esta línea, ha manifestado que en 2025 se firmaron 12 convenios colectivos sectoriales, de un total de 36, que beneficiaron a 48.519 personas trabajadoras, con una subida del sueldo media del 4,83%, una cifra superior a la registrada en ejercicios anteriores. En comparación, en 2004 se firmaron cinco convenios y en 2003, seis. Asimismo, ha subrayado que CCOO participó en la negociación, seguimiento y firma de 203 planes de igualdad; 28 protocolos de acoso y 13 protocolos LGTBI.

Accidentes laborales

En materia de siniestralidad laboral, Berrocal ha alertado de que en Extremadura sigue sufriéndose una realidad "inaceptable". Según los últimos datos disponibles, en 2025 se registraron en la región 11.294 accidentes de trabajo, de los cuales 9.802 causaron baja laboral, lo que supone una media de casi 980 accidentes con baja cada mes. Especialmente grave fue el número de accidentes mortales, con 13 personas fallecidas en su puesto de trabajo o como consecuencia del mismo durante el último año.

En este sentido, desde CCOO reclaman que la prevención de riesgos laborales tenga un mayor peso en la negociación colectiva y exigen al empresariado que asuma su responsabilidad, al tiempo que instan a las administraciones públicas a reforzar la inspección y el control para garantizar el cumplimiento de la normativa.

En cuanto al mercado laboral, Berrocal ha valorado que 2025 ha sido un "buen año" en términos de empleo, "fruto" de los resultados de la reforma laboral. Así, ha recordado que el paro registrado fue de 67.884 personas, lo que supone una cifra "históricamente baja" en la región. No obstante, ahonda en que es "imprescindible" una subida del Salario Mínimo Interprofesional que garantice el cumplimiento de la Carta Social Europea, situándolo al menos en el 60% del salario medio, con un incremento del 7%.

Financiación autonómica

En cuanto a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno central, tras reconocer que no conocen el documento en su globalidad, la responsable de CCOO ha indicado que sí que hay "pinceladas" que apuntan a que es un acuerdo "poco provechoso" para Extremadura, ya que el reparto de fondos que determina el nuevo modelo "disminuye la financiación en la región". Esto repercute "en definitiva" en la calidad de los servicios públicos, ha alertado Berrocal, quien ha recordado también que prima en el nuevo sistema el principio de "ordinalidad".

Posible acuerdo PP-Vox

Ante un posible acuerdo de gobierno PP-Vox en la comunidad, Berrocal ha asegurado que el sindicato no consentirá "retrocesos" en igualdad. Tras indicar que "todo apunta nuevamente a una confluencia PP-Vox", ha subrayado que CCCO reivindicará el diálogo social como un "pilar fundamental" para consensuar políticas que "mejoren" la vida de los extremeños, así como que defenderá las políticas públicas que fortalezcan el estado de bienestar y los servicios públicos.

Sobre este asunto, ha señalado que el sindicato está "por supuesto en contra" de las políticas que coarten la libertad de las personas y no avancen en derechos, tras lo que ha incidido en que no consentirán "retrocesos "en políticas de igualdad, en políticas para erradicar las violencias machistas, en políticas para seguir avanzando en derechos LGTBI o en políticas de cooperación". Además, ha considerado "indispensable" recuperar la Ley de Memoria Democrática de Extremadura.

La responsable sindical no ha descartado la posibilidad de que Vox pueda insistir en su reclamación de reducir subvenciones a sindicatos, ya que "ha sucedido en otras comunidades autónomas" y es una propuesta que ya defendía la formación en la anterior legislatura. "Nosotros seguiremos solicitando estar presentes en ese diálogo social tan importante para los intereses de la clase trabajadora en Extremadura y porque con ellos incidimos en las políticas, como he dicho antes, tanto en mayor o menor medida", ha afirmado.