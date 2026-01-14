Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sanidad

Apenas el 3% de los médicos de Atención Primaria secunda la huelga este miércoles en Extremadura

El paro, que afecta a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, tuvo un seguimiento del 3,41% en Badajoz y del 1,73% en Cáceres, según datos de la Consejería de Salud

Una médica durante una de las protestas llevadas a cabo en los últimos meses, en una imagen de archivo.

Una médica durante una de las protestas llevadas a cabo en los últimos meses, en una imagen de archivo. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Consejería de Salud y Servicios Sociales cifra en el 2,87% el seguimiento en Extremadura de la huelga nacional de médicos en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Según la administración sanitaria, por provincias el seguimiento ha sido de un 3,41% en Badajoz y un 1,73% en Cáceres.

El paro, que también está convocado para mañana jueves, está dirigido a médicos de familia y pediatras de la Atención Primaria dependiente del Sistema Nacional de Salud, incluidos los servicios de urgencias extrahospitalarios, y los MIR correspondientes a esas especialidades que se encuentren en ese momento desempeñando sus funciones en Atención Primaria o en hospital.

Noticias relacionadas y más

En esta ocasión la huelga está convocada a nivel nacional por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria, una organización minoritaria de Andalucía. Aunque en otras comunidades también está afectando al resto de profesionales facultativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
  2. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  3. La niña de Almendralejo que tuvo a los Reyes Magos trabajando hasta el amanecer
  4. Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
  5. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  6. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  7. Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
  8. Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor

Apenas el 3% de los médicos de Atención Primaria secunda la huelga este miércoles en Extremadura

Apenas el 3% de los médicos de Atención Primaria secunda la huelga este miércoles en Extremadura

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta en la Asamblea, no irá al Senado y se aparta de la vida política

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta en la Asamblea, no irá al Senado y se aparta de la vida política

Glow hace historia en los Goya con tres nominaciones desde Extremadura: "Es algo inédito y estamos muy contentos"

La Junta destina 6,15 millones a residencias y atención a mayores en Extremadura

La Junta destina 6,15 millones a residencias y atención a mayores en Extremadura

Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones

Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones

Manzano, en el Consejo de Política Fiscal: "Extremadura tiene derecho a la misma sanidad y educación que Madrid o Cataluña"

Manzano, en el Consejo de Política Fiscal: "Extremadura tiene derecho a la misma sanidad y educación que Madrid o Cataluña"

Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades

Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades

La Unión pide a Guardiola que convoque un frente común en Extremadura contra Mercosur y la PAC

La Unión pide a Guardiola que convoque un frente común en Extremadura contra Mercosur y la PAC
Tracking Pixel Contents