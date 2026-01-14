Sanidad
Apenas el 3% de los médicos de Atención Primaria secunda la huelga este miércoles en Extremadura
El paro, que afecta a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, tuvo un seguimiento del 3,41% en Badajoz y del 1,73% en Cáceres, según datos de la Consejería de Salud
La Consejería de Salud y Servicios Sociales cifra en el 2,87% el seguimiento en Extremadura de la huelga nacional de médicos en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Según la administración sanitaria, por provincias el seguimiento ha sido de un 3,41% en Badajoz y un 1,73% en Cáceres.
El paro, que también está convocado para mañana jueves, está dirigido a médicos de familia y pediatras de la Atención Primaria dependiente del Sistema Nacional de Salud, incluidos los servicios de urgencias extrahospitalarios, y los MIR correspondientes a esas especialidades que se encuentren en ese momento desempeñando sus funciones en Atención Primaria o en hospital.
En esta ocasión la huelga está convocada a nivel nacional por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria, una organización minoritaria de Andalucía. Aunque en otras comunidades también está afectando al resto de profesionales facultativos.
