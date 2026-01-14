Carreteras de Extremadura hoy: circulación con precaución por obras y meteorología, según la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene activo este miércoles, 14 de enero de 2026, el servicio de información y incidencias en las carreteras, con recomendaciones específicas para conductores que circulan por Extremadura, especialmente ante las condiciones meteorológicas invernales que todavía persisten en la región.

Según los datos disponibles de la DGT y otras fuentes de tráfico en tiempo real, no se registran cortes totales de carreteras principales en Extremadura, pero sí existen incidencias que afectan a la circulación y que obligan a extremar la precaución:

En tramos de la Ex-108 entre Malpartida de Plasencia y la N-630 , se observa visibilidad reducida por el frío y posible formación de hielo, un factor que puede entorpecer la conducción.

, se observa por el frío y posible formación de hielo, un factor que puede entorpecer la conducción. En la N-521 cerca de Malpartida de Cáceres , hay restricciones puntuales y trabajos que pueden ralentizar el tráfico en ambos sentidos, según información en tiempo real.

, hay restricciones puntuales y trabajos que pueden ralentizar el tráfico en ambos sentidos, según información en tiempo real. También se registran obras y acondicionamientos en varias vías de la región , como en la Ex-102 cerca de Abertura, en la Ex-206 entre Don Benito y Villanueva de la Serena, o en tramos de la N-432 y la A-5, que pueden provocar circulación más lenta y desvíos temporales.

, como en la Ex-102 cerca de Abertura, en la Ex-206 entre Don Benito y Villanueva de la Serena, o en tramos de la N-432 y la A-5, que pueden provocar y desvíos temporales. Obstáculo fijo en la BA-061 en el kilómetro 0,306 en Don Benito sentido creciente

sentido creciente Obstáculo fijo en la Ex-112 en el kilómetro 0,0047 en Burguillos del Cerro , sentido decreciente

, sentido decreciente Obstáculo fijo en la Ex-101 en el kilómetro 1,37 en Los Santos de Maimona , sentido creciente

, sentido creciente Obstáculo fijo en la Ba-160 en el kilómetro 3,349 en Puebla de Sancho Pérez, sentido creciente

sentido creciente Obstáculo fijo en la A-66 en el kilómetro 632,382 en Miralrío , sentido creciente

, sentido creciente Obstáculo fijo en la N-630 en el kilómetro 427,913 en Baños de Montemayor, sentido creciente

Recomendaciones de la DGT

Además de estos puntos de atención, la DGT recomienda a los conductores consultar el mapa de tráfico oficial e incidencias en tiempo real para Extremadura antes de emprender cualquier desplazamiento, tanto por restricciones o accidentes como por condiciones meteorológicas adversas (hielo, nieve o niebla) que pueden afectar a la visibilidad y adherencia en la vía.

La Aemet, a través de herramientas conjuntas como MeteoRuta, subraya también la importancia de tener en cuenta factores climatológicos —temperaturas bajas, posible hielo y nevadas en cotas altas— a la hora de planificar rutas, ya que estos pueden influir en la seguridad vial en las próximas horas.

Por último, aunque no se han producido accidentes de gravedad ni cortes importantes, las autoridades insisten en que los conductores verifiquen el estado del tráfico, adapten su velocidad y extremen la precaución, sobre todo en zonas donde la visibilidad está reducida o donde continúan los trabajos en carretera.