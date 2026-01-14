Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura vive un día de lluvias y temperaturas en descenso

Los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 5 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 11 grados

Un ciudadano se protege de la lluvia con un paraguas.

Un ciudadano se protege de la lluvia con un paraguas. / EP

Almudena Villar Novillo

Extremadura vivirá una jornada lluviosa este miércoles, 14 de enero. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la nubosidad será más abundante por la mañana y precipitaciones más probables durante la primera mitad del día en el este, tendiendo a remitir por la tarde.

Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas subirán en el norte montañoso, y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 5 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 11 grados.

Ante esta predicción, meteorólogos también señalan que este miércoles será un día de transición, con más estabilidad respecto a jornadas previas de frío y cielos grises, aunque las bajas temperaturas y posibles bancos de niebla por la mañana podrían afectar la visibilidad.

Incidencias meteorológicas destacadas

  • Lluvias débiles a moderadas, especialmente en el este de Extremadura en la primera parte del día.
  • Cielos nubosos con intervalos, en general, con remisión de lluvias hacia la tarde.
  • Descenso de mínimas y heladas débiles nocturnas, propias del invierno.

