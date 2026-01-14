Predicción meteorológica
Extremadura vive un día de lluvias y temperaturas en descenso
Los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 5 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 11 grados
Extremadura vivirá una jornada lluviosa este miércoles, 14 de enero. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la nubosidad será más abundante por la mañana y precipitaciones más probables durante la primera mitad del día en el este, tendiendo a remitir por la tarde.
Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas subirán en el norte montañoso, y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 5 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 11 grados.
Ante esta predicción, meteorólogos también señalan que este miércoles será un día de transición, con más estabilidad respecto a jornadas previas de frío y cielos grises, aunque las bajas temperaturas y posibles bancos de niebla por la mañana podrían afectar la visibilidad.
Incidencias meteorológicas destacadas
- Lluvias débiles a moderadas, especialmente en el este de Extremadura en la primera parte del día.
- Cielos nubosos con intervalos, en general, con remisión de lluvias hacia la tarde.
- Descenso de mínimas y heladas débiles nocturnas, propias del invierno.
