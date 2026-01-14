La Junta destina 6,15 millones a residencias y atención a mayores en Extremadura

La Junta de Extremadura ha aprobado una convocatoria de 6,15 millones de euros en ayudas destinadas a finalizar obras en centros para personas mayores de titularidad municipal y a financiar servicios de proximidad en municipios rurales. El decreto, publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), establece dos líneas de subvenciones dirigidas a reforzar la atención a personas en situación de dependencia y a facilitar servicios básicos en localidades con baja densidad de población.

La convocatoria, de carácter único, se dirige a ayuntamientos titulares de centros residenciales, centros de día o centros de noche, con el objetivo de mejorar la red pública de atención a mayores en el ámbito rural.

Finalización de centros y creación de plazas

La primera línea de ayudas cuenta con una dotación de 4,15 millones de euros y está destinada a la finalización de obras inacabadas, así como a actuaciones de reforma o adaptación en centros residenciales, centros de día o centros de noche de titularidad municipal. Las subvenciones podrán incluir también la adquisición del equipamiento necesario, siempre que las actuaciones supongan la creación de nuevas plazas residenciales para personas en situación de dependencia.

La cuantía máxima subvencionable por proyecto es de 250.000 euros. Para poder acogerse a esta línea, los municipios deberán contar con una densidad de población de entre 7 y 25 habitantes por kilómetro cuadrado y registrar un porcentaje igual o superior al 6% de población mayor de 85 años, según los datos del Instituto de Estadística de Extremadura.

Servicios de proximidad

La segunda línea de subvenciones está dotada con 2 millones de euros, financiados con fondos europeos FEDER 2021-2027, y se dirige a municipios que ya sean titulares de centros residenciales, centros de día o centros de noche y que pretendan reforzar la atención a su población mediante servicios de proximidad.

Entre los servicios subvencionables se incluyen los relacionados con la restauración, la fisioterapia y la terapia ocupacional, la estimulación cognitiva, la teleatención domiciliaria, la podología, la peluquería y la estética, el transporte accesible o adaptado, las ayudas técnicas, así como los servicios de lavandería y planchado de ropa de uso personal. En este caso, la cuantía máxima de la ayuda será de 55.000 euros por municipio.

Podrán beneficiarse de esta segunda línea los municipios que, en la fecha de publicación de la convocatoria, cuenten con una densidad de población inferior a 7 habitantes por kilómetro cuadrado y una población total de menos de 3.000 habitantes.