Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Condiciona cualquier acuerdo con el PP en la región a un «cambio claro»

Tras casi cinco décadas creando platos, el cocinero cacereño se jubila dejando un legado del que presume con orgullo

Los embalses retienen un 63% de su capacidad, más de 9.100 hectómetros cúbicos, un porcentaje muy superior a las cifras habituales de enero

Ante la pérdida de tiendas como Kekeña, el sector creativo cacereño se reinventa con alternativas como compras online, ferias y la oferta formativa de entidades locales

Aunque la barrera de protección metálica estaba dañada, la Audiencia Provincial considera que no existía obligación legal de que hubiera una bionda en el lugar del accidente del fundador del Museo de Hervás