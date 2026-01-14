Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
Condiciona cualquier acuerdo con el PP en la región a un «cambio claro»
Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres
Tras casi cinco décadas creando platos, el cocinero cacereño se jubila dejando un legado del que presume con orgullo
Un inicio de año excepcional sitúa a los pantanos extremeños muy por encima de la media de la década
Los embalses retienen un 63% de su capacidad, más de 9.100 hectómetros cúbicos, un porcentaje muy superior a las cifras habituales de enero
Comercios cerrados en Cáceres: el adiós de Kekeña y el futuro de las tiendas de proximidad
Ante la pérdida de tiendas como Kekeña, el sector creativo cacereño se reinventa con alternativas como compras online, ferias y la oferta formativa de entidades locales
Archivo penal por el accidente mortal del fundador del Museo de la Moto y el Coche Clásico de Hervás
Aunque la barrera de protección metálica estaba dañada, la Audiencia Provincial considera que no existía obligación legal de que hubiera una bionda en el lugar del accidente del fundador del Museo de Hervás
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- La niña de Almendralejo que tuvo a los Reyes Magos trabajando hasta el amanecer
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín