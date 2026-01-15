Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Estado de las carreteras en Extremadura: Estas son las vías con incidencias en la región

La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta de las condiciones meteorológicas adversas y de trabajos en varias vías

Obras en la carretera que une Cáceres y Badajoz, en una imagen de archivo.

Obras en la carretera que une Cáceres y Badajoz, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Las carreteras de Extremadura, tanto nacionales como regionales, presentan incidencias ocasionadas por la meteorología (niebla) y los trabajos de mejoras que se realizan en ellas. Por ello, y según la Dirección General de Tráfico (DGT), se recomienda precaución en la conducción ante la previsión de lluvia y bancos de niebla, que afectan a la visibilidad y a la adherencia de la carretera. Asimismo, en los tramos en obras aconseja cuidado y paciencia.

Los puntos rojos de la red viaria extremeña

Actualmente, y según el mapa de la DGT, en la red viaria extremeña se ejecutan varias obras de mejoras y mantenimiento en la A-66 y en la Ex-100, en el tramo que conecta Badajoz con Cáceres.

Otras carreteras con incidencias:

Noticias relacionadas y más

  • Ex-108 (entre Malpartida de Plasencia y N-630): Visibilidad reducida en ambos sentidos, lo que puede afectar la circulación y requiere precaución al volante.
  • N-432: Trabajos por nuevo trazado o mantenimiento por tramos: entre N-630 y Zafra/Ex-101 y entre Zafra/Ex-101 y la carretera a Fuente del Maestre.
  • A-5 (autovía Extremadura): Obras en dirección Badajoz/Portugal, especialmente entre la carretera a Talavera la Real y la N-VA a Badajoz/BA-20.
  • N-521: Obras y restricciones en la circulación en dirección Cáceres/Portugal y entre Trujillo/N-V/Ex-208.
  • Ex-100: Obras de nuevo trazado entre la N-630 y la carretera hacia Aliseda.
  • Ex-102 (cerca de Abertura y Zorita): Trabajos de mantenimiento/obra en la vía en ambos sentidos.
  • Ex-206 (Don Benito/Villanueva de la Serena): Obras de construcción, que también pueden implicar circulación irregular y reducción de carriles.
  • Ex-119 (cerca de Jarandilla de la Vera y enlace con A-5): Trabajos de mantenimiento u obra en varios puntos de esta carretera autonómica.
  • N-521 (cerca de Malpartida de Cáceres): Incidentes con restricciones tanto en dirección Trujillo/N-V/Ex-208 como hacia Cáceres/Portugal, además de obras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
  3. Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
  4. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  5. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  6. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  7. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
  8. Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal

Después de un día de tregua, la lluvia regresa a Extremadura

Después de un día de tregua, la lluvia regresa a Extremadura

Extremadura cierra 2025 con una inflación del 2,9 %: la vivienda se dispara al 8,2 % y los alimentos se sitúan en el 3,2 %

Extremadura cierra 2025 con una inflación del 2,9 %: la vivienda se dispara al 8,2 % y los alimentos se sitúan en el 3,2 %

Estado de las carreteras en Extremadura: Estas son las vías con incidencias en la región

Estado de las carreteras en Extremadura: Estas son las vías con incidencias en la región

Elena Manzano: "¿Cero euros? Ni de broma. Iremos al Constitucional para defender a Extremadura"

Elena Manzano: "¿Cero euros? Ni de broma. Iremos al Constitucional para defender a Extremadura"

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Empresaria extremeña: "No hay que esperar a estar lista para emprender, hay que buscar una red y probar"

Empresaria extremeña: "No hay que esperar a estar lista para emprender, hay que buscar una red y probar"

Extremadura recurrirá la limitación de la superficie para cava en 2027 y 2028

Extremadura recurrirá la limitación de la superficie para cava en 2027 y 2028

Castelo Branco acoge el 23 de febrero el 4.º aniversario de la AITI, la red ibérica que quiere hacer del turismo interior “cada vez más destino”

Castelo Branco acoge el 23 de febrero el 4.º aniversario de la AITI, la red ibérica que quiere hacer del turismo interior “cada vez más destino”
Tracking Pixel Contents