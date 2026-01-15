Estado de las carreteras en Extremadura: Estas son las vías con incidencias en la región
La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta de las condiciones meteorológicas adversas y de trabajos en varias vías
Las carreteras de Extremadura, tanto nacionales como regionales, presentan incidencias ocasionadas por la meteorología (niebla) y los trabajos de mejoras que se realizan en ellas. Por ello, y según la Dirección General de Tráfico (DGT), se recomienda precaución en la conducción ante la previsión de lluvia y bancos de niebla, que afectan a la visibilidad y a la adherencia de la carretera. Asimismo, en los tramos en obras aconseja cuidado y paciencia.
Los puntos rojos de la red viaria extremeña
Actualmente, y según el mapa de la DGT, en la red viaria extremeña se ejecutan varias obras de mejoras y mantenimiento en la A-66 y en la Ex-100, en el tramo que conecta Badajoz con Cáceres.
Otras carreteras con incidencias:
- Ex-108 (entre Malpartida de Plasencia y N-630): Visibilidad reducida en ambos sentidos, lo que puede afectar la circulación y requiere precaución al volante.
- N-432: Trabajos por nuevo trazado o mantenimiento por tramos: entre N-630 y Zafra/Ex-101 y entre Zafra/Ex-101 y la carretera a Fuente del Maestre.
- A-5 (autovía Extremadura): Obras en dirección Badajoz/Portugal, especialmente entre la carretera a Talavera la Real y la N-VA a Badajoz/BA-20.
- N-521: Obras y restricciones en la circulación en dirección Cáceres/Portugal y entre Trujillo/N-V/Ex-208.
- Ex-100: Obras de nuevo trazado entre la N-630 y la carretera hacia Aliseda.
- Ex-102 (cerca de Abertura y Zorita): Trabajos de mantenimiento/obra en la vía en ambos sentidos.
- Ex-206 (Don Benito/Villanueva de la Serena): Obras de construcción, que también pueden implicar circulación irregular y reducción de carriles.
- Ex-119 (cerca de Jarandilla de la Vera y enlace con A-5): Trabajos de mantenimiento u obra en varios puntos de esta carretera autonómica.
- N-521 (cerca de Malpartida de Cáceres): Incidentes con restricciones tanto en dirección Trujillo/N-V/Ex-208 como hacia Cáceres/Portugal, además de obras.
