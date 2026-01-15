Los casos de gripe se triplican en la Atención Primaria en la última semana en Extremadura

Las consecuencias de las fiestas navideñas empiezan a notarse en los centros de salud de Extremadura, que han registrado un notable aumento de casos de gripe en la segunda semana del año (del 5 al 11 de enero). Así se desprende de la información facilitada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que como cada jueves en todos los servicios públicos de salud del país actualiza los datos de las infecciones respiratorias que se vigilan semanalmente a través del Sistema de Vigilancia Centinela.

En concreto, la tasa de incidencia de la gripe en Atención Primaria en la comunidad ha pasado de 45,62 casos por cada 100.000 habitantes en la primera semana del año a 152,06 casos en la segunda. Esto supone prácticamente que la incidencia de la gripe se ha triplicado en apenas siete días en Extremadura. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de infecciones leves, ya que la tasa de incidencia de en los hospitales no ha tenido la misma evolución. Aunque los ingresos por gripe también han aumentado en la última semana, el incremento ha sido muy inferior, pasando de los 13,66 casos por 100.000 habitantes en la primera semana del año a los 14,19 casos en la pasada.

En el resto de enfermedades respiratorias sobre las que se está vigilante la situación es muy dispar. Así, en el caso del covid-19, según el último informe del Sistema de Vigilancia Centinela en Extremadura, no se ha registrado ningún caso en la Atención Primaria en lo que va de año. Y tampoco se registran ingresos hospitalarios por esta infección que este año está dando mucha tregua en la comunidad.

Por su parte, en cuanto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de bronquiolitis y neumonías principalmente, la incidencia también es destacable después de las fiestas navideñas. El informe semanal del SES apunta a una tasa en Atención Primaria de 95,04 casos por 100.000 habitantes frente a los 34,21 casos de la semana previa. Esto supone que la incidencia de esta infección también se triplica prácticamente en solo una semana. En cuanto a la situación hospitalaria, es justo la contraria, ya que los ingresos por VRS han descendido: en la primera semana del año se registraba una tasa de hospitalización de 3,90 casos por cada 100.000 habitantes y siete días después esa tasa ha bajado a los 0,83 casos por cien mil habitantes.

Nivel medio y mismas recomendaciones

A pesar del aumento de dos de las tres infecciones respiratorias vigiladas, los niveles de alerta se mantienen la comunidad, ya que ese aumento de los virus de momento parece estar dejando infecciones de carácter leve que no están repercutiendo apenas en los hospitales. Aún así, la Consejería de Salud y Servicios Sociales mantiene sus recomendaciones: el uso de mascarilla para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, así como fuera de ellos ante síntomas compatibles con infecciones respiratorias agudas. Además, desde el departamento de Salud siguen animando a la población a que acuda a la vacunación «para la protección frente a estos virus con el objetivo de frenar su propagación».