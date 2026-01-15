Castelo Branco acoge el 23 de febrero el 4.º aniversario de la AITI, la red ibérica que quiere hacer del turismo interior “cada vez más destino”

La Asociación Ibérica de Turismo del Interior (AITI) celebrará el próximo 23 de febrero en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco su 4.º aniversario, una cita que la entidad plantea como mucho más que una conmemoración: un encuentro de trabajo y reflexión para seguir impulsando la valorización y proyección de los territorios de interior de Portugal y España.

La jornada quiere poner el foco en el papel del turismo como palanca de desarrollo, pero también en el de la enseñanza superior y la cooperación ibérica como ejes para construir un interior “más cohesionado, sostenible y con futuro”, en línea con la idea que la asociación viene defendiendo desde su creación: reforzar un compromiso compartido para que el interior gane peso como destino turístico.

Una red ibérica con vocación pública y privada

La AITI se define como una red que conecta personas, instituciones, empresas y territorios a ambos lados de la frontera, con el objetivo de favorecer la cooperación y la creación de productos turísticos que ayuden a posicionar el interior peninsular frente a los grandes polos tradicionales. En esa filosofía de trabajo, la asociación no se limita al ámbito institucional: integra también a agentes del sector (empresas y profesionales) junto a entidades territoriales y organizaciones vinculadas a la promoción turística.

Sede, origen y objetivos

La entidad se constituyó el 14 de febrero de 2022 y estableció su sede en Idanha-a-Nova (Portugal). Desde entonces, ha ido consolidando una agenda propia orientada a unir esfuerzos entre regiones y destinos de interior, facilitando alianzas transfronterizas y apoyando una oferta turística basada en recursos culturales, patrimoniales y naturales. En su trayectoria, la AITI ha ido ganando visibilidad con citas y foros profesionales. Entre sus hitos más destacados figura el I Congreso Mundial de Turismo de Interior, celebrado en Cáceres entre el 26 y el 28 de noviembre de 2024, y la convocatoria de las II Jornadas Ibéricas de Turismo de Interior en Moraleja (29 de agosto de 2025), concebidas como punto de encuentro para administraciones, empresas y profesionales.

Castelo Branco, sede de la conmemoración

La convocatoria del 23 de febrero en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco se enmarca en esa estrategia de reforzar la cooperación ibérica y de sumar a la conversación a la universidad y la formación superior, entendidas como aliados clave para innovar, profesionalizar y sostener el crecimiento del turismo en el interior.

Con el aniversario como hilo conductor, la AITI busca consolidar un mensaje: más que celebrar un camino recorrido, la cita pretende reforzar un compromiso común para seguir trabajando y lograr que el interior sea “cada vez más destino”.