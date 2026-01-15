El tiempo en Extremadura
Después de un día de tregua, la lluvia regresa a Extremadura
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros marcarán entre 3 y 12 grados centígrados en Badajoz, entre 3 y 13 en Mérida, entre 4 y 10 en Cáceres, y entre 5 y 10 en Plasencia
La lluvia regresa a Extremadura. Después de la tregua del miércoles, 14 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el cielo extremeño permancezca cubierto o nuboso, con lluvias débiles o moderadas, que se desplazarán del oeste al este. Ello traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas.
Así, los termómetros marcarán entre 3 y 12 grados centígrados en Badajoz, entre 3 y 13 en Mérida, entre 4 y 10 en Cáceres, y entre 5 y 10 en Plasencia.
También se registrarán brumas y nieblas matinales. Por su parte, el viento soplará de componentes sur y oeste, flojo con intervalos de moderado.
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal