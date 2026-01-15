Educación
Los docentes valoran la subida de 80 euros, pero insisten en la homologación: "Seguimos siendo los peor pagados de España"
Los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT advierten de que si no hay negociació inmediata cuando se conforme el nuevo gobierno regional, reanudarán las movilizaciones
Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT-SP) aplauden la subida salarial de 80 euros brutos mensuales a partir de este mes de enero para los docentes extremeños, pero siguen insistiendo en la homologación salarial porque aseguran que siguen siendo "los peor pagados del país".
Subrayan que esta subida salarial, "fruto de la presión sindical del último año", no supone la homologación salarial de los docentes extremeños a la media del país.
Por ello, mantienen sus reivindicaciones para el próximo gobierno: una subida lineal que garantice la homologación real, el pago retroactivo desde enero de 2025 y la creación de una comisión anual de revisión que ajuste las retribuciones extremeñas a las del resto del Estado.
Y si esto no se produce, avisan de que retomarán las movilizaciones. "Si no hay una negociación inmediata con el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura tendremos que reanudar la unidad, la movilización y la implicación del colectivo docente para conseguir la homologación salarial en el marco de unas condiciones laborales y retributivas dignas".
Compromiso de los docentes
Los cinco sindicatos animan a los docentes a mantener su compromiso con las movilizaciones hasta lograr la equiparación salarial para que se "reconozca de una vez el valor y la profesionalidad del personal docente de la enseñanza pública extremeña y dejen de ser los peor pagados de España".
