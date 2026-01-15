Elena Manzano: «¿Cero euros? Ni de broma. Iremos al Constitucional para defender a Extremadura»

«Cero euros de 21.000 millones». Es lo que recibirá Extremadura de la inyección adicional que contempla el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el PSOE, un «absoluto agravio» que ayer no se cansó de repetir y recriminar la consejera extremeña en funciones, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid. A su término, explicó a este diario las razones por las que Extremadura está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional si este sistema sale adelante, aunque 14 de las 15 comunidades lo rechazan y el Congreso no lo pondría fácil.

Se le ha visto indignada antes, durante y después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Rechaza el nuevo modelo tanto en el fondo como en las formas…

Cuando se negocia un modelo de financiación autonómica, el grueso se trae al CPFF. Esta vez no lo hemos conocido aquí, sino tras una reunión entre Sánchez y Junqueras, donde acuerdan 4.700 millones de euros para Cataluña y donde hablan de ordinalidad, un principio que quiebra la Constitución. Es decir, cero lealtad institucional con algo que nos afecta a todos, y digo a todos porque hablar de financiación autonómica es hablar de dinero para prestar los servicios públicos fundamentales: la educación, los hospitales, áreas esenciales… Que se adopte entre Sánchez y una persona (Oriol Junqueras) que no representa a un territorio, que es separatista y que está en contra de los intereses de los demás, reitero, supone una falta total de respeto institucional y constitucional. Recordemos que la Constitución alude a que todos somos iguales y tenemos derecho a recibir servicios públicos de calidad.

¿Cómo se explica que Extremadura y Cantabria no reciban nada de esos 21.000 millones ‘extras’ que tendrán las comunidades, al elevar del 50% al 56,6% los porcentajes de cesión del IVA y el IRPF a las autonomías?

Este ‘pseudomodelo’, porque yo no lo quiero ni llamar ‘modelo’, es más bien un acuerdo político para dar 4.700 millones a Cataluña y 4.800 a Andalucía, porque la vicepresidenta Montero tiene que intentar ser presidenta allí. Cuidado con esto, porque al final se distribuyen los recursos solo por intereses políticos y no midiendo el coste de prestación de los servicios, que es lo que debe hacer un modelo de financiación autonómica. En Extremadura se recaudan más de 3.200 millones de euros en impuestos. He recordado a la vicepresidenta que por ejemplo Madrid no es lo mismo que Extremadura: Madrid tendrá muchos habitantes pero un territorio pequeño, mientras que Extremadura tiene muy pocos habitantes en un territorio grande, y eso debe reflejarse en el modelo. Lo poco que nos han presentado en el CPFF de este nuevo sistema es que la población pesa un 97%, por tanto igual, y que una variable tan importante como la superficie cae del 1,6% al 1,5%. En una región de la extensión de la nuestra, el peso en esa variable se traduce en el dinero que obtendremos para financiar los servicios públicos. Es un ejercicio sencillo: con el modelo actual, metiendo en el sistema esos 21.000 millones, a Extremadura llegarían 700, que son los que perderíamos con el nuevo. Solo la segunda fase del hospital de Cáceres supone 220 millones. Por tanto, esto se traduce en la calidad de vida de la gente.

Ha dicho la vicepresidenta que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria…

No hay nada nuevo. Siempre ha existido esa posibilidad de acogerse o no. Pero la realidad es que ella tiene a 14 de 15 comunidades en contra, todas salvo Cataluña, y eso es una auténtica vergüenza. La vicepresidenta intenta consolarnos a los extremeños con que vamos a recibir lo mismo que en el modelo actual, diciéndonos que nos demos por satisfecho, que no nos quita ingresos, pero el coste de la prestación de los servicios se hace cada vez mayor. Sin ir más lejos, este mismo mes subirá un 4% la nómina de los empleados públicos. Entonces, por un lado, ni un céntimo de esos 21.000 millones a Extremadura, pero además congelan los ingresos durante cinco años, me parece súper grave, es tremendo. No me gustaría que la gente se engañe con lo de lo de la voluntariedad, porque al final esto es una cuestión de todos y todos debemos sentirnos identificados con lo que se aprueba, como ha pasado siempre.

¿Cuáles serán los próximos pasos para que la región pueda tratar de corregir este sistema?

Hemos pedido a la vicepresidenta un entendimiento, le hemos pedido trabajar, en mi caso llevo trabajando en ello más de 23 años, lo tenemos muy estudiado. Pero lo que pretende es una desigualdad tan grave que veo muy difícil que se corrija. Ahora nos dice que comenzarán las reuniones bilaterales, que quiere verse con cada Comunidad Autónoma, rompiendo entonces lo que recoge la propia Constitución, que establece que esto tiene que darse en el seno del CPFF. Yo creo que lo básico es que no escuchemos y que hablemos todos. Ojalá Extremadura tuviera el peso que Cataluña para poder negociar al mismo nivel, porque este modelo viene impuesto desde el separatismo catalán por un puñado de votos. Me temo que nuestro peso político en Madrid no es el mismo, y por lo tanto esa reunión bilateral será poco provechosa. Queremos participar activamente en la elaboración de la ley que regule el sistema. Tal y como está, no lo aceptaremos, ¿cero euros? Ni de broma, imposible.

¿Hasta dónde llegará la comunidad para impedir que esta propuesta pueda materializarse?

Hasta los tribunales. Vamos a defender siempre a Extremadura y a los extremeños, y en este caso claro que iremos al Tribunal Constitucional, si se aprueba una ley orgánica que vulnere principios constitucionales tan importantes como la igualdad, la justicia, la solidaridad y la autonomía financiera. Utilizaremos todas las vías legales y por supuesto previamente políticas. Basta ya. Es un agravio absoluto. Se lo he dicho a la vicepresidenta: cambie el artículo 2 de la Constitución si ya no cree en la solidaridad y quiere la ordinalidad, y diga que somos desiguales ante la ley, que unos territorios tienen derecho a servicios bien financiados y otros no.

¿Extremadura ha estado alguna vez bien financiada?

Pienso que no. Lo digo como profesora de universidad que lleva 21 años trabajando en estas cuestiones. El modelo ha confundido suficiencia con solidaridad. Se ha pensado que dando dinero para que Extremadura pagara Educación y Sanidad, ya tenía suficiente, pero no se han preocupado en todos estos años de corregir los desequilibrios de una población que se tenía que ir porque éramos una isla sin oportunidades. Nunca ha habido una inversión del Estado potente y ahora mucho menos. No hacía gracia en el CPFF que yo hablara del Fondo de Compensación Interterritorial, que se supone que corrige los desequilibrios. De los 3.300 millones anunciados, a Extremadura vendrían 216. Pues no. Necesitamos inversiones a nivel de otros territorios. Cataluña recibe un 17% de la inversión y Extremadura un 3%. Eso no es solidaridad, es una injusticia.