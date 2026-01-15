Estas son las cinco carreteras que se cortan este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo

La primera de las dos tractoradas anunciadas por las organizaciones agrarias con representación en Extremadura condicionará este viernes, 16 de enero, la circulación en varias vías estratégicas, con cortes y retenciones previstos en cinco carreteras (dos nacionales y tres autonómicas) y una afección especialmente sensible en el entorno de Navalmoral de la Mata y los accesos a La Vera.

Los más de trescientos tractores que tienen previsto participar en las movilizaciones tienen la intención de bloquear todos los accesos con el fin de alertar y concienciar a la opinión pública de las "graves consecuencias" que supone, también para los consumidores, los últimos acuerdos agrarios y comerciales.

La movilización ha sido convocada de forma conjunta por UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres, dentro de un calendario que incluye una segunda jornada de protestas el 23 de enero. Las organizaciones vinculan estas acciones a su rechazo a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), a los acuerdos comerciales internacionales (sobre todo Mercosur) y a la situación de precios de distintas producciones.

Los convocantes han explicado que el objetivo es dar visibilidad a lo que consideran una “situación insostenible” para muchas explotaciones y reclamar una PAC “fuerte”, con presupuesto suficiente.

Cortes de tráfico en cinco vías

Según la convocatoria difundida por las organizaciones, se han previsto cortes en estas carreteras:

👉 N-430 (carretera que atraviesa la región de oeste-este, al comunicar Badajoz con Valencia)

👉 N-432 (conexión de Extremadura con Andalucía)

👉 EX-108 (Navalmoral de la Mata hasta el entorno de la frontera con Portugal)

👉 EX-119 (Navalmoral de la Mata–Jarandilla de la Vera)

👉 EX-370 (Plasencia–Pozuelo de Zarzón)

Horarios y puntos más delicados

Las organizaciones agrarias han indicado que las tractoradas arrancarán desde primera hora de la mañana (se ha anunciado el inicio a las 9.00 horas). Asaja Extremadura ha advertido de que la incidencia más intensa en el tráfico puede concentrarse entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Este organización llama la atención especialmente sobre el norte cacereño. En concreto, Asaja Extremadura ha alertado de que será “complicado” acceder a La Vera durante la jornada de este viernes y la del próximo 23 de enero, por la intención de los participantes de bloquear accesos en la comarca, porque "se espera una masiva participación de maquinaria agrícola, mucha de ella procedente de la zona tabaquera de la región".

Acceso a La Vera: rutas alternativas

Para reducir el impacto en desplazamientos habituales y en el tráfico turístico, Asaja Extremadura ha recomendado a quienes viajen hacia La Vera desde el área de Navalmoral de la Mata que valoren rutas alternativas por Castilla y León, de forma que la afectación sea “lo menos posible”.

La organización ha trasladado que el volumen de maquinaria y la estrategia de cortes pueden generar esperas prolongadas, por lo que se aconseja planificar el viaje con antelación y, si es posible, evitar las franjas de mayor afluencia.

Paso garantizado para servicios esenciales

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha precisado que, pese a las complicaciones previstas, los participantes han contemplado permitir el paso a servicios sanitarios y otros servicios esenciales.

Qué reclama el sector

En comparecencias conjuntas y en los comunicados difundidos estos días, las organizaciones agrarias extremeñas han puesto el foco en varios frentes:

La reforma de la PAC y el temor a recortes presupuestarios

El impacto de acuerdos comerciales (Mercosur, y también otros citados por los convocantes) sobre determinadas producciones

(Mercosur, y también otros citados por los convocantes) sobre determinadas producciones El cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, con mención expresa a sectores como arroz, maíz o tomate

con mención expresa a sectores como arroz, maíz o tomate M edidas de etiquetado de origen para producciones como el arroz y la miel

para producciones como el arroz y la miel Reivindicaciones específicas en sanidad animal, como ayudas por lengua azul en ovino (según han señalado)

como ayudas por lengua azul en ovino (según han señalado) En relación con Mercosur, el acuerdo incrementa la competencia con productos de terceros países que, a su juicio, no estarían sujetos a las mismas exigencias que las producciones europeas, por lo que se reclaman garantías sobre trazabilidad y controles.

Apoyo del cooperativismo

Además de las organizaciones convocantes, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha manifestado su apoyo a las movilizaciones y ha pedido a la UE “respuestas urgentes”, insistiendo en una PAC “más justa, viable y adecuadamente financiada más allá de 2027”, según su posicionamiento público.

La jornada de este viernes ha sido planteada como la primera gran prueba de fuerza del calendario de protestas, con el segundo episodio convocado para el 23 de enero, cuando las organizaciones han adelantado que volverán a repetir la estrategia de cortes y presencia de maquinaria en carretera.