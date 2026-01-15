Extremadura cierra 2025 con una inflación del 2,9 %: la vivienda se dispara al 8,2 % y los alimentos se sitúan en el 3,2 %

Extremadura cierra el año con una inflación del 2,9 %, igual que la media nacional, mientras que la vivienda se disparó al 8,2 % y la de los alimentos se situó en 3,2. En noviembre la tasa interanual del índice de precios de consumo (IPC) estaba en el 3,2 % en Extremadura. En diciembre, los precios subieron dos décimas respecto al mes anterior, según los datos que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El IPC se moderó una décima en diciembre en España, hasta al 2,9 % interanual, por el abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, mientras que la inflación de los alimentos aumentó dos décimas, hasta el 3 %, por el encarecimiento de legumbres y aceites.

El INE ha confirmado este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,6 %, la misma que el mes anterior.

Por provincias

Por provincias, los precios aumentaron un 3,1 % anual al cierre de 2025 en la de Badajoz, mientras que en la de Cáceres la subida fue del 2,7 %. La mensual creció dos décimas en ambas provincias.

Por sectores, en tasa anual, los precios se encarecieron sobre todo en Vivienda (8,2 %); Bebidas alcohólicas y tabaco (5 %); Hoteles, cafés y restaurantes (4,2 %), y Alimentos y bebidas no alcohólicas y Otros (3,2 %).

También aumentaron en Enseñanza (2,9 %), Medicina (1,7 %), Comunicaciones (1,4 %), Transporte (0,9 %) y Menaje (0,2 %), y solo bajaron en Ocio y cultura (-1,6 %).

En Vestido y calzado la tasa interanual no varió.

Respecto a noviembre, los precios aumentaron en Ocio y cultura (2,3 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5 %) y Vivienda (0,6 %).

También se incrementaron en Otros (2 %) y una décima en Menaje y en Transporte.

El IPC cayó en Vestido y calzado (-1,2 %), Medicina y Comunicaciones, en ambos casos el 0,2 %, y una décima en los sectores de Alimentos y bebidas no alcohólicas y de Hoteles, cafés y restaurantes.

Los precios en Enseñanza no variaron respecto a noviembre.