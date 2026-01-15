Extremadura reforzará en Fitur su proyección internacional: EEUU, Reino Unido y Latinoamérica como prioridad

Extremadura como un destino extraordinario que se abre al mundo, donde viajar es redescubrir lo esencial y que se erige como un puente entre España e Hispanoamérica. Esta es la imagen que la región quiere proyectar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, a través de una propuesta “sólida, profesional y profundamente conectada con el territorio”, orientada a reforzar su proyección nacional e internacional, con especial incidencia en "mercados estratégicos" como Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica, especialmente México y Perú.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado este jueves que la participación extremeña llega en un momento clave, tras un 2025 que ha supuesto “la consolidación del turismo internacional”, con un crecimiento del 10% en las pernoctaciones internacionales y más de un 7% en el número de viajeros extranjeros. “No hablamos solo de crecimiento, sino de una tendencia sostenida que demuestra que nuestra estrategia de internacionalización está dando resultados”, ha señalado.

'Extremadura Extraordinaria' será, un año más, el lema elegido para promocionar la región en Fitur, aunque se ha retocado el logotipo, resaltando la 'x' como símbolo diferenciador. El programa promocional incluye más de 70 presentaciones en la zona de conocimiento y 23 experiencias gastronómicas, articuladas en torno a ejes como la naturaleza, la cultura, el patrimonio, el turismo activo, la astronomía, la gastronomía y los eventos deportivos. Una oferta “rica y plural” que busca diferenciar a la región como un "destino sostenible, auténtico y alejado de la masificación".

Gastronomía y deporte

En este sentido, Bazaga ha destacado que no de los pilares será la gastronomía, presentada como seña de identidad y expresión cultural del territorio, con más de una veintena de propuestas entre presentaciones, catas y degustaciones de productos emblemáticos como el pimentón de la Vera, los ibéricos, quesos, vinos, cavas y aceites. A ello se sumará el concepto del "lujo silencioso frente a modelos de turismo masificados”, una propuesta orientada a viajeros que buscan experiencias únicas, personalizadas, calma y conexión con el entorno.

El turismo deportivo ocupará igualmente un lugar destacado, con la presentación de eventos de alcance internacional y la exhibición de un vehículo de rally, que servirá para promocionar el BP Ultimate Rally-Raid Portugal Extremadura. La consejera ha destacado que en la región se practican más de 40 modalidades de deportes al aire libre, tanto de manera profesional "como por puro gusto o placer". "Queremos mostrar, desde una óptica muy profesionalizada, la capacidad de Extremadura para organizar y acoger eventos de dimensión nacional e internacional", ha señalado.

El stand

El stand de Extremadura, ubicado en el pabellón 7C, será un espacio inmersivo y sensorial, con la letra X como eje central y un recorrido que combina patrimonio, identidad rural e innovación. “Queremos que quien entre en el stand sienta Extremadura desde el primer momento”, ha señalado la consejera, quien ha querido remarcar que esta estrategia también interpela a los propios extremeños, invitándoles a redescubrir y sentirse orgullosos de su tierra.

El Día de Extremadura tendrá lugar el jueves 22 con la presencia de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y con la entrega de galardones al sector turístico extremeño.