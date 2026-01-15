Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de enero de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 15 de enero de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja 15 de eneroLonja 15 de enero
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor