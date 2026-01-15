Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Elena Manzano: "¿Cero euros? Ni de broma. Iremos al Constitucional para defender a Extremadura"
"Cero euros de 21.000 millones". Es lo que recibirá Extremadura de la inyección adicional que contempla el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el PSOE, un "absoluto agravio" que ayer no se cansó de repetir y recriminar la consejera extremeña en funciones, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid
La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado "toda la vida"
La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la última paliza, según manifestó ayer la subdelegada del Gobierno en el minuto de silencio en su recuerdo, al que asistió el hijo del matrimonio
El Cefot, un pilar para Cáceres: "Cada vez que hay una jura de bandera se llenan los bares, los comercios y los hoteles"
El acuartelamiento recibirá la visita del Rey Felipe VI el 24 de enero para presidir el acto castrense, un evento que resalta la importancia y el valor simbólico del centro de formación militar para la ciudad
Empresaria extremeña: "No hay que esperar a estar lista para emprender, hay que buscar una red y probar"
Unas jornadas de CaixaBank desgranan en Cáceres los servicios que ofrece para ayudar a las mujeres a emprender y muestra casos de éxito. Hoy serán en Mérida
El aeródromo, el futuro suelo industrial y la Capitalidad: las fechas que maneja Cáceres para sus grandes proyectos
El alcalde, Rafa Mateos, prevé avances importantes a lo largo de 2026
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal