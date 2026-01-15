Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

"Cero euros de 21.000 millones". Es lo que recibirá Extremadura de la inyección adicional que contempla el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el PSOE, un "absoluto agravio" que ayer no se cansó de repetir y recriminar la consejera extremeña en funciones, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid

La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la última paliza, según manifestó ayer la subdelegada del Gobierno en el minuto de silencio en su recuerdo, al que asistió el hijo del matrimonio

El acuartelamiento recibirá la visita del Rey Felipe VI el 24 de enero para presidir el acto castrense, un evento que resalta la importancia y el valor simbólico del centro de formación militar para la ciudad

Unas jornadas de CaixaBank desgranan en Cáceres los servicios que ofrece para ayudar a las mujeres a emprender y muestra casos de éxito. Hoy serán en Mérida

El alcalde, Rafa Mateos, prevé avances importantes a lo largo de 2026