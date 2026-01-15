Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Elena Manzano, este miércoles, a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Elena Manzano, este miércoles, a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Elena Manzano: "¿Cero euros? Ni de broma. Iremos al Constitucional para defender a Extremadura"

"Cero euros de 21.000 millones". Es lo que recibirá Extremadura de la inyección adicional que contempla el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el PSOE, un "absoluto agravio" que ayer no se cansó de repetir y recriminar la consejera extremeña en funciones, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid 

La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado "toda la vida"

La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la última paliza, según manifestó ayer la subdelegada del Gobierno en el minuto de silencio en su recuerdo, al que asistió el hijo del matrimonio

El Cefot, un pilar para Cáceres: "Cada vez que hay una jura de bandera se llenan los bares, los comercios y los hoteles"

El acuartelamiento recibirá la visita del Rey Felipe VI el 24 de enero para presidir el acto castrense, un evento que resalta la importancia y el valor simbólico del centro de formación militar para la ciudad

Empresaria extremeña: "No hay que esperar a estar lista para emprender, hay que buscar una red y probar"

Unas jornadas de CaixaBank desgranan en Cáceres los servicios que ofrece para ayudar a las mujeres a emprender y muestra casos de éxito. Hoy serán en Mérida

El aeródromo, el futuro suelo industrial y la Capitalidad: las fechas que maneja Cáceres para sus grandes proyectos

El alcalde, Rafa Mateos, prevé avances importantes a lo largo de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
  3. Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
  4. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  5. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  6. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  7. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
  8. Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Empresaria extremeña: "No hay que esperar a estar lista para emprender, hay que buscar una red y probar"

Empresaria extremeña: "No hay que esperar a estar lista para emprender, hay que buscar una red y probar"

Extremadura recurrirá la limitación de la superficie para cava en 2027 y 2028

Extremadura recurrirá la limitación de la superficie para cava en 2027 y 2028

Castelo Branco acoge el 23 de febrero el 4.º aniversario de la AITI, la red ibérica que quiere hacer del turismo interior “cada vez más destino”

Castelo Branco acoge el 23 de febrero el 4.º aniversario de la AITI, la red ibérica que quiere hacer del turismo interior “cada vez más destino”

Elena Manzano: "¿Cero euros? Ni de broma. Iremos al Constitucional para defender a Extremadura"

Elena Manzano: "¿Cero euros? Ni de broma. Iremos al Constitucional para defender a Extremadura"

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de enero de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de enero de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de enero de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de enero de 2026

Manzano carga contra Montero por la financiación autonómica y la acusa de usar el Consejo Fiscal para "mantener a Sánchez"

Tracking Pixel Contents