El tabaco extremeño se pone al día: así es el programa que impulsa la digitalización del campo

Este jueves ha dado comienzo el programa Cultivadores digitales: competencias, relevo generacional, impacto y futuro", una iniciativa de capacitación tecnológica impulsada por Philip Morris Spain en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), con el objetivo de apoyar al cultivador de tabaco en su transición hacia un modelo de gestión más innovador, sostenible y competitivo.

La primera sesión ha reunido a más de 40 cultivadores que participan en este proyecto pionero, diseñado para mejorar tanto las competencias técnicas como las empresariales del sector. A través de la digitalización, el programa busca incrementar la eficiencia productiva, reforzar la competitividad a largo plazo y facilitar el relevo generacional en el campo extremeño.

La responsable de relaciones institucionales de la compañía en España, Imelda Rodríguez, durante el encuentro con los tabaqueros. / Cedida

Tres fases para transformar el campo

El programa se desarrollará a lo largo de 2026 y se ha estructurado en tres fases diferenciadas. La primera se centra en una evaluación personalizada del perfil digital de cada agricultor, con informes específicos y propuestas de soluciones tecnológicas adaptadas a cada explotación.

La segunda fase estará dedicada a conferencias especializadas y sesiones formativas sobre digitalización, innovación, sostenibilidad y el futuro de la agricultura. Por último, el proyecto culminará con una fase de evaluación y seguimiento, basada en metodologías participativas, con el fin de consolidar y validar los conocimientos adquiridos.

El director de cadena de valor y de relaciones externas de Philip Morris para Europa, Cesare Trippella, durante su intervención. / Cedida

Apuesta por el futuro del tabaco extremeño

El director de cadena de valor y de relaciones externas de Philip Morris para Europa, Cesare Trippella, ha señalado que "estamos convencidos de que el tabaco de Extremadura tiene futuro. Cultivadores digitales representa un paso más en la firme apuesta de la compañía por el tabaco extremeño y por las nuevas generaciones de cultivadores".

Por su parte, la responsable de relaciones institucionales de la compañía en España, Imelda Rodríguez, ha destacado que "la formación, la innovación y la transformación son pilares fundamentales para afrontar los retos del sector, y esta es nuestra nueva apuesta para apoyar a los cultivadores en su avance hacia el futuro en un contexto altamente desafiante".

Tres décadas de compromiso con Extremadura

El vínculo de Philip Morris Spain con Extremadura se remonta a más de tres décadas atrás, ya que la compañía compra hoja de tabaco en la región de forma ininterrumpida desde 1992. En los últimos diez años, ha invertido aproximadamente 230 millones de euros en la adquisición de tabaco extremeño.

Este compromiso también se ha reflejado en el apoyo continuado al cultivador a través de iniciativas que han reforzado la competitividad del sector y las buenas prácticas agrícolas, mejorando la calidad y productividad del cultivo. En el ámbito formativo, la compañía ha impulsado programas pioneros como el Programa Emprendedor, que en sus ocho ediciones ha formado a nuevas generaciones de agricultores en gestión empresarial.

Digitalización y empleo en Extremadura

La apuesta por Extremadura se ha ampliado en los últimos años con la creación, en 2021, del principal centro de servicios digitales para usuarios del dispositivo de tabaco calentado en España, ubicado en Olivenza. Este centro atiende a cerca de medio millón de usuarios de IQOS y emplea a 120 personas, de las cuales el 85% son extremeñas.

En paralelo, Philip Morris International se encuentra inmersa en una transformación global orientada a construir un futuro libre de humo, impulsando alternativas sin combustión y un cambio profundo en su modelo de negocio. Este proceso también alcanza a toda la cadena de valor, promoviendo nuevas competencias y programas que preparen a los cultivadores para los desafíos del futuro y su transición digital.