Arrancan los exámenes con más aspirantes de las oposiciones del SES

Llegan las fechas esperadas por miles de extremeños que quieren trabajar en el Servicio Extremeño de Salud (SES). Aunque los exámenes de las oposiciones convocadas en diciembre de 2024 comenzaron el pasado mes de octubre, ahora es el momento de la celebración de los exámenes que acumulan más aspirantes inscritos.

Así, en los meses de enero y febrero se desarrollarán las pruebas de cinco categorías del SES que suman casi 30.000 inscritos, casi el 70% del total de aspirantes en todo el proceso selectivo (con 68 categorías y/o especialidades).

El primer examen del año será el de Pinche, que se celebrará este domingo, 18 de enero, en cuatro sedes del campus de Badajoz con más de 2.500 aspirantes: 2.346 de turno libre y 195 para las plazas del turno de discapacidad.

El siguiente fin de semana será el turno de la categoría más numerosa de toda: Celador. El gran volumen de aspirantes inscritos en este proceso selectivo hace que se hayan habilitado un total de 13 sedes para repartir a los opositores en distintos espacios de los campus universitarios de Mérida, Badajoz y Cáceres para realizar el examen el domingo 25 de enero. Y es que hay más de 9.000 personas apuntadas para participar en este examen en el que hay en juego 170 plazas fijas: 8.256 aspirantes optan por el turno libre, otros 760 opositores participan por el turno de discapacidad y 17 por promoción interna.

El último día de enero, el sábado 31, será el examen del Grupo Auxiliar de Función Administrativa, otra de las categorías del SES con más inscritos. La prueba será en siete sedes de los campus de Cáceres y Badajoz también debido al volumen de aspirantes: más de 5.500 personas inscritas. De estas, 5.145 optan por el turno libre, 309 por el turno de discapacidad y otras 69 por promoción interna.

En febrero

Tras unas semanas de impasse, el 22 de febrero tendrá lugar el examen de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). La prueba se celebrará a las 10 horas en ocho facultades de la Universidad de Extremadura en Cáceres y Badajoz ya que están inscritos un total de 6.441 aspirantes que optan a las 268 plazas en juego.

Y el último examen previsto hasta la fecha será el sábado 28 de febrero para otras de las categorías con más inscritos: Enfermero/a. Será también a las diez de la mañana en las mismas ocho sedes de los campus de Cáceres y Badajoz. En este caso hay un total de 5.875 aspirantes, de los que 5.717 acuden por el turno libre para optar a 569 plazas fijas.

En total, en estas oposiciones del SES que arrancaron en octubre hay en juego 2.037 plazas fijas y más de 44.000 solicitudes.