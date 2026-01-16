Más de un centenar de tractores llegan en dos columnas al principal nudo de comunicaciones de Plasencia

Tractores, furgonetas y turismos, procedentes de Moraleja y Pozuelo de Zarzón y participantes en la gran tractorada convocada para este viernes en Extremadura, han llegado a la rotonda de Fuentidueñas, principal nudo de comunicaciones del término municipal, con acceso y salida a diferentes comarcas de la zona norte.

Lo han hecho en torno a las dos de la tarde para 'colapsar' la glorieta, aunque Guardia Civil, Policía Local y Nacional han permanecido en la zona para regular el tráfico y mantener la fluidez de la circulación en la medida de lo posible.

Tractores y vehículos en la rotonda de Fuentidueñas de Plasencia. / TONI GUDIEL

Según ha explicado Maximiano Alcón, secretario de organización de UPA UCE Extremadura, en total, están participando en la tractorada en la zona más de un centenar de vehículos.

Moneda de cambio

Alcón ha subrayado desde la rotonda que los puntos puestos sobre la mesa respecto a la PAC y Mercosur son de gran importancia para la zona norte de Extremadura porque "se vuelve a poner de manifiesto que se está utilizando al sector agrario como moneda de cambio y no podemos permitir que siga sucediendo".

Maximiano Alcón, secretaria de organización de UPA UCE Extremadura, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Ha destacado además que el norte de Cáceres conforma una comarca "eminentemente agrícola y ganadera", por lo que el resultado de las negociaciones "afectará a muchas familias de agricultores y ganaderos y, además, a todas las empresas auxiliares, que son muchas y viven de forma indirecta del sector".

Controles

Por su parte, Juan Francisco González, secretario de la comarca de Coria y Sierra de Gata de UPA UCE y ganadero ha explicado que la comarca de Coria y Sierra de Gata es principalmente ganadera y "lo que más nos va a afectar es el tratado de Mercosur. Lo que pedimos es que el resto de productores tengan que pasar por los mismos controles de calidad y sanidad que nosotros".

Juan Francisco González, secretario de Coria y Gata de UPA UCE y ganadero, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Perjuicio a los consumidores

Como ganadero, ha insistido en que tienen que cumplir unas normas de sanidad y calidad porque "todo está muy controlado y muy regulado y esto no se está haciendo en otros países".

Por lo tanto, considera que lo que se está negociando "afecta más a los consumidores que a los productores porque no van a tener ninguna garantía de que la carne que consumen sea de calidad, que es lo que estamos produciendo nosotros desde hace bastantes años".