Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Protesta

Más de un centenar de tractores llegan en dos columnas al principal nudo de comunicaciones de Plasencia

Agricultores y ganaderos han accedido y 'colapsado' la rotonda de Fuentidueñas

Han salido de Pozuelo de Zarzón y Moraleja

Más de un centenar de tractores llegan al principal nudo de comunicaciones de Plasencia.

Más de un centenar de tractores llegan al principal nudo de comunicaciones de Plasencia. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Tractores, furgonetas y turismos, procedentes de Moraleja y Pozuelo de Zarzón y participantes en la gran tractorada convocada para este viernes en Extremadura, han llegado a la rotonda de Fuentidueñas, principal nudo de comunicaciones del término municipal, con acceso y salida a diferentes comarcas de la zona norte.

Lo han hecho en torno a las dos de la tarde para 'colapsar' la glorieta, aunque Guardia Civil, Policía Local y Nacional han permanecido en la zona para regular el tráfico y mantener la fluidez de la circulación en la medida de lo posible.

Tractores y vehículos en la rotonda de Fuentidueñas de Plasencia.

Tractores y vehículos en la rotonda de Fuentidueñas de Plasencia. / TONI GUDIEL

Según ha explicado Maximiano Alcón, secretario de organización de UPA UCE Extremadura, en total, están participando en la tractorada en la zona más de un centenar de vehículos.

Moneda de cambio

Alcón ha subrayado desde la rotonda que los puntos puestos sobre la mesa respecto a la PAC y Mercosur son de gran importancia para la zona norte de Extremadura porque "se vuelve a poner de manifiesto que se está utilizando al sector agrario como moneda de cambio y no podemos permitir que siga sucediendo".

Maximiano Alcón, secretaria de organización de UPA UCE Extremadura, en Plasencia.

Maximiano Alcón, secretaria de organización de UPA UCE Extremadura, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Ha destacado además que el norte de Cáceres conforma una comarca "eminentemente agrícola y ganadera", por lo que el resultado de las negociaciones "afectará a muchas familias de agricultores y ganaderos y, además, a todas las empresas auxiliares, que son muchas y viven de forma indirecta del sector".

Controles

Por su parte, Juan Francisco González, secretario de la comarca de Coria y Sierra de Gata de UPA UCE y ganadero ha explicado que la comarca de Coria y Sierra de Gata es principalmente ganadera y "lo que más nos va a afectar es el tratado de Mercosur. Lo que pedimos es que el resto de productores tengan que pasar por los mismos controles de calidad y sanidad que nosotros".

Juan Francisco González, secretario de Coria y Gata de UPA UCE y ganadero, en Plasencia.

Juan Francisco González, secretario de Coria y Gata de UPA UCE y ganadero, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Perjuicio a los consumidores

Como ganadero, ha insistido en que tienen que cumplir unas normas de sanidad y calidad porque "todo está muy controlado y muy regulado y esto no se está haciendo en otros países".

Noticias relacionadas y más

Por lo tanto, considera que lo que se está negociando "afecta más a los consumidores que a los productores porque no van a tener ninguna garantía de que la carne que consumen sea de calidad, que es lo que estamos produciendo nosotros desde hace bastantes años".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
  4. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  5. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  6. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  7. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  8. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien

Más de un centenar de tractores llegan en dos columnas al principal nudo de comunicaciones de Plasencia

Más de un centenar de tractores llegan en dos columnas al principal nudo de comunicaciones de Plasencia

En directo | 2.500 de tractores exhiben la fuerza del campo extremeño con carreteras bloqueadas

En directo | 2.500 de tractores exhiben la fuerza del campo extremeño con carreteras bloqueadas

CSIF reclama subir los complementos específicos para equiparar los salarios de la Junta de Extremadura con otras comunidades

CSIF reclama subir los complementos específicos para equiparar los salarios de la Junta de Extremadura con otras comunidades

Educación concede el cheque guardería a 3.401 niños extremeños de 1 a 3 años

Educación concede el cheque guardería a 3.401 niños extremeños de 1 a 3 años

Sánchez avisa a Iberdrola y Endesa en pleno debate sobre Almaraz: "Pactamos con ellas cerrar las nucleares y vamos a seguir esa línea"

Sánchez avisa a Iberdrola y Endesa en pleno debate sobre Almaraz: "Pactamos con ellas cerrar las nucleares y vamos a seguir esa línea"

La primera universidad privada de Extremadura cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso

La primera universidad privada de Extremadura cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso

Estas son las cinco carreteras que se ven afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo

Estas son las cinco carreteras que se ven afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo

Bendodo traslada a Vox que "el enemigo no es PP" y que aproveche la "gran oportunidad" de entrar en gobierno extremeño

Bendodo traslada a Vox que "el enemigo no es PP" y que aproveche la "gran oportunidad" de entrar en gobierno extremeño
Tracking Pixel Contents