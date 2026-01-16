CSIF reclama subir los complementos específicos para equiparar los salarios de la Junta de Extremadura con otras comunidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha reclamado la subida de los complementos específicos de los trabajadores de la Administración General de la Junta de Extremadura con el objetivo de homologar sus salarios a los del resto de comunidades autónomas.

Según ha señalado el sindicato, esta reivindicación ha sido trasladada en numerosas ocasiones tanto al Gobierno de Extremadura como a los grupos parlamentarios, al tratarse, a su juicio, de una de las principales carencias retributivas del personal de la administración regional.

Reivindicación reiterada

CSIF ha recordado que el pasado mes de octubre se manifestó en el III Milenio de Mérida para exigir esta mejora salarial y que, durante la campaña electoral, los distintos partidos políticos se mostraron a favor de mejorar las condiciones laborales y económicas de los empleados públicos de la Junta.

Sin embargo, el sindicato ha lamentado que, según su valoración, el Ejecutivo regional haya optado por priorizar a unos trabajadores frente a otros.

“Discriminación” salarial

En este sentido, CSIF ha criticado que, incluso antes de la formación del nuevo gobierno, se haya anunciado que los trabajadores de la Administración General no se beneficiarán del incremento retributivo previsto para otros ámbitos de la Junta, que verán aumentados sus salarios en 80 euros mensuales a partir de enero, según ha indicado la organización sindical.

“Para el Ejecutivo regional, unos trabajadores son más importantes que otros”, ha sostenido CSIF en su comunicado.

Exigencia al futuro gobierno

Ante esta situación, el sindicato ha exigido tanto al Gobierno en funciones como a los grupos parlamentarios que puedan formar el próximo Ejecutivo el compromiso de equiparar los salarios de todos los trabajadores de la Junta de Extremadura.

Asimismo, CSIF ha anunciado que retomará las movilizaciones que fueron suspendidas durante el periodo electoral y ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para trabajar de forma conjunta con el fin de alcanzar un acuerdo que satisfaga a los empleados públicos de la administración regional.