En Directo
En directo | El campo extremeño se moviliza: la tractorada colapsa Extremadura
Los agricultores extremeños se alzan en pie de guerra y sacan sus tractores. Con esta protesta se pretende luchar contra los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur
Este viernes es un día difícil para Extremadura. Los agricultores extremeños se movilizan de forma masiva y lo hacen sacando sus tractores a las carreteras. Los motivos son variados, pero, como explica Andrés Zambrano, viticultor de Fuente del Maestre, "la reforma de la PAC que está sobre la mesa supone unos recortes que van a terminar de asfixiar al agricultor europeo”, aduce. Una propuesta a la que se suma la firma del acuerdo con Mercosur, "que va a ser el que dé la puntilla al sector primario".
Sigue todos los detalles de las movilizaciones en este hilo.
Jonás Herrera
Los agricultores comienzan a concentrarse
Los primeros agricultores con sus tractores llegan a Badajoz. De momento, ocho vehículos y dos decenas de profesionales del campo ya se encuentran en la calle Esteban Sánchez de la capital pacense.
Lola Luceño Barrantes
Las reclamaciones de los agricultores extremeños
Estos son los motivos de la lucha de los agricultores extremeños:
- La reforma de la PAC y el temor a recortes presupuestarios
- El impacto de acuerdos comerciales (Mercosur, y también otros citados por los convocantes) sobre determinadas producciones
- El cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, con mención expresa a sectores como arroz, maíz o tomate
- Medidas de etiquetado de origen para producciones como el arroz y la miel
- Reivindicaciones específicas en sanidad animal, como ayudas por lengua azul en ovino (según han señalado)
- En relación con Mercosur, el acuerdo incrementa la competencia con productos de terceros países que, a su juicio, no estarían sujetos a las mismas exigencias que las producciones europeas, por lo que se reclaman garantías sobre trazabilidad y controles.
Lola Luceño Barrantes
Paso a los servicios sanitarios
El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, precisa que, pese a las complicaciones previstas, los participantes en la tractorada permitirán el paso a servicios sanitarios y otros servicios esenciales.
Lola Luceño Barrantes
300 tractores en las carreteras: Estos son los horarios
Las organizaciones agrarias indican que las tractoradas arrancarán desde primera hora de la mañana (se ha anunciado el inicio a las 9.00 horas). Asaja Extremadura advierte de que la incidencia más intensa en el tráfico puede concentrarse entre las 10.00 y las 20.00 horas.
Este organización llama la atención especialmente sobre el norte cacereño. En concreto, Asaja Extremadura alerta de que será "complicado" acceder a La Vera durante la jornada de este viernes y la del próximo 23 de enero, por la intención de los participantes de bloquear accesos en la comarca, porque "se espera una masiva participación de maquinaria agrícola, mucha de ella procedente de la zona tabaquera de la región".
Lola Luceño Barrantes
Colapso en las carreteras extremeñas: Estas son las afectadas
La primera de las dos tractoradas anunciadas por las organizaciones agrarias con representación en Extremadura condicionará este viernes, 16 de enero, la circulación en varias vías estratégicas, con cortes y retenciones previstos en cinco carreteras (dos nacionales y tres autonómicas) y una afección especialmente sensible en el entorno de Navalmoral de la Mata y los accesos a La Vera.
Carreteras afectadas
- N-430 (carretera que atraviesa la región de oeste-este, al comunicar Badajoz con Valencia)
- N-432 (conexión de Extremadura con Andalucía)
- EX-108 (Navalmoral de la Mata hasta el entorno de la frontera con Portugal)
- EX-119 (Navalmoral de la Mata–Jarandilla de la Vera)
- EX-370 (Plasencia–Pozuelo de Zarzón)
