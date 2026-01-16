Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | El campo extremeño se moviliza: la tractorada colapsa Extremadura

Los agricultores extremeños se alzan en pie de guerra y sacan sus tractores. Con esta protesta se pretende luchar contra los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur

Imagen de archivo de una tactorada en Extremadura.

Imagen de archivo de una tactorada en Extremadura. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

La Crónica de Badajoz

Este viernes es un día difícil para Extremadura. Los agricultores extremeños se movilizan de forma masiva y lo hacen sacando sus tractores a las carreteras. Los motivos son variados, pero, como explica Andrés Zambrano, viticultor de Fuente del Maestre, "la reforma de la PAC que está sobre la mesa supone unos recortes que van a terminar de asfixiar al agricultor europeo”, aduce. Una propuesta a la que se suma la firma del acuerdo con Mercosur, "que va a ser el que dé la puntilla al sector primario".

Sigue todos los detalles de las movilizaciones en este hilo.

