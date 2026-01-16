Ya se pueden solicitar las ayudas de hasta 20.000 euros para la seguridad laboral en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer una resolución por la que se convocan las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud laboral en las empresas para el año 2026. Para ello, la Junta de Extremadura destina un presupuesto de 194.990 euros. La cuantía de las subvenciones será del 50% del coste de la inversión, con un límite de 20.000 euros por beneficiario. Las inversiones deben realizarse como máximo hasta el próximo 30 de junio.

En concreto, cabe destacar que estas ayudas están destinadas a la sustitución de andamios de trabajo por sistemas de andamios modulares; a instalaciones y sistemas para el control en el origen de agentes químicos peligrosos y agentes cancerígenos o mutágenos; y a la adaptación y/o sustitución de equipos de trabajo en centros de trabajo del beneficiario.

También, a la sustitución de recipientes a presión y/o depósitos de almacenamiento de fluidos combustibles o productos químicos peligrosos; a estudios de valoración higiénica de exposición de trabajadores a radón y exposición a sílice cristalina; a atmósferas explosivas (ATEX); a la adquisición de equipos de medición y control de condiciones respiratorias para trabajos en espacios confinados; y, por último, a adaptaciones y/o sustitución de puertas y portones de accionamiento mecánico o manual.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones, siempre que tengan personas trabajadoras por cuenta ajena, que tengan actividad económica en Extremadura y realicen las inversiones objeto de subvención. También las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, cumplan los requisitos.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, es decir, del 16 de enero al 5 de febrero de 2026. El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica. Por último, indicar que el procedimiento electrónico completo estará ubicado en el Punto de Acceso General Electrónico, a través de la la dirección de correo electrónico https://www.juntaex.es/w/0691724.