Publicación en el DOE
Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026
Se ofertan 70 cursos correspondientes a 65 especialidades formativas distintas, con una cuantía de cinco millones de euros
El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) aprueba la convocatoria correspondiente a 2026 de subvenciones destinadas a financiar acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas en Extremadura, que contará con un presupuesto total de 5.012.000 euros. Según recoge la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), estas ayudas tienen como finalidad impulsar la oferta preferente de formación profesional en el ámbito laboral, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades formativas detectadas entre las personas desempleadas de la región.
En total, se ofertan 70 cursos correspondientes a 65 especialidades formativas distintas, todos ellos en modalidad de teleformación, con una capacidad global para 2.100 alumnos desempleados. El número máximo de participantes por acción formativa será de 30 personas. Las acciones formativas estarán dirigidas a personas que se encuentren inscritas como demandantes de empleo, estableciéndose prioridad para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y personas con discapacidad.
Modalidades
La formación se desarrollará en modalidad virtual o de teleformación y estará vinculada a los grados B y C del Sistema de Formación Profesional, permitiendo la obtención de certificados de competencia, certificados profesionales completos, así como el acceso a competencias clave necesarias para cursar certificados de profesionalidad.
La convocatoria se enmarca en el nuevo modelo de Formación Profesional derivado de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, que integra la formación profesional para el empleo en un sistema único de aprendizaje a lo largo de la vida laboral. Las acciones formativas deberán ejecutarse desde la fecha de inicio autorizada y hasta el 31 de octubre de 2027. En el caso de las correspondientes al grado C, se contempla además una fase de formación en empresa u organismo equiparado.
El presupuesto, financiado mediante transferencias del Estado, se distribuirá en dos anualidades, 2026 y 2027. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán dirigidas a centros y entidades de formación acreditados o inscritos para impartir formación profesional para el empleo en modalidad virtual. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir de este sábado, 17 de enero.
