La primera universidad privada de Extremadura cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso

El camino hasta llegar aquí ha sido largo y no siempre fácil, aunque ya parece encaminada hasta hacerse una realidad. La primera universidad privada de Extremadura, Uninde, está en condiciones de empezar a funcionar en Badajoz para el curso 2026/2027. Así lo asegura su director de Relaciones Institucionales, Antonio Rubio. Y eso a pesar de que todavía no tienen comprometida una sede física, provisional, hasta que se construya la definitiva en la avenida de Elvas, para la que han iniciado los trámites urbanísticos en el ayuntamiento.

Aunque tenían prácticamente cerrada una ubicación temporal, en un centro sanitario, finalmente no se ha podido firmar y barajan varias ubicaciones. Rubio afirma que en Badajoz existen espacios que reúnen las condiciones que Uninde necesita. Casi todas las opciones que están encontrando requieren un proceso de acondicionamiento, por lo que esperan resolverlo en el mes de enero. «Estamos razonablemente tranquilos», afirma.

Éstos son los 13 títulos que prevé impartir - SIETE GRADOS: 1. Negocios y Relaciones Económicas Internacionales. 2. Empresa, Emprendimiento y Tecnología. 3 Marketing y Comunicación Digital. 4. Ingeniería Informática. 5 Psicología. 6. Enfermería. 7. Fisioterapia. - SEIS MÁSTERES: 1. MBA (presencial y online). 2. Dirección y Tech de Industrias Agroalimentarias. 3. Analítica de Datos (presencial y online). 4. Gestión de Proyectos.

Para la sede definitiva han adquirido una parcela de más de 2.000 metros cuadrados (con casi 6.000 edificables) donde proyectan levantar un edificio de diez plantas. Está situada en la margen izquierda, enfrente del Edificio Metálico, junto a la nueva rotonda que sustituyó a la que se construyó fuera de planeamiento. Los promotores han presentado en el ayuntamiento el estudio de detalle y el proyecto de actuación singular. Podría tardar unos ocho meses.

En Aneca

Uninde ha dado el paso de presentar en Aneca (Asociación nacional de evaluación de la calidad) las memorias de verificación de los títulos (incluyen desde el plan de estudios, metodología, prácticas, horas docentes y de actividad extraacadémica) que va a ofrecer. Lo hizo en diciembre y el plazo máximo para obtener respuesta es de seis meses. Rubio confía en que no se apure y apunta que la Aneca es «bastante exigente». A diferencia de lo que ocurre en Extremadura, en otras comunidades funcionan las «anequitas», por lo que el proceso se simplifica, mientras que aquí se depende de Madrid. A lo largo de los seis meses de plazo, es habitual además que se tengan que presentar correcciones, mejoras o aclaraciones. Esta memoria va acompañada de un informe de la Junta de Extremadura, que el proceso electoral ha retrasado. Un problema más, aunque finalmente está superado.

«Lo que depende de terceros es incontrolable, pero nosotros tenemos ya nuestra estructura, nuestra metodología, nuestros planes de estudios, nuestras plataformas de formación, estrategia de negocio, empresa de marketing y nuestro responsable de calidad con todas las exigencias, lo tenemos todo, listos para empezar», afirma Rubio. Porque más allá de las infraestructuras físicas, que son importantes -señala-, lo fundamental es que ya se han dado todos estos pasos.

De hecho, quieren funcionar en un par de meses. Uninde prevé ofrecer 13 títulos (siete grados y seis másteres). Además de los oficiales, tendrá títulos propios, estrategias de investigación, cursos de corta, media y larga duración y programación de actividades de verano. Rubio cuenta que han visitado muchísimas instituciones de la región, de todos los niveles, empresariales, culturales, sociales, de formación, para identificar «cómo podemos aportar valor más allá de los títulos oficiales». Por eso, insiste en que Uninde se diferenciará porque «llega para integrarse en el territorio y aportarle valor».