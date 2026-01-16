Claves para emprender en femenino: "Elegí Extremadura por las facilidades económicas"

Badajoz cuenta con un ejemplo de emprendimiento joven y femenino que combina innovación, tradición y visión estratégica. Tras el fallecimiento de su madre, María Castillo, de 29 años, decidió transformar la escuela de ballet María Montero de Espinosa, que había gestionado durante 30 años su progenitora, en un centro moderno que integra danza y fitness adaptado. “Decidí reabrirla con un modelo mucho más escalable y tecnológico”, explicó ayer la empresaria, quien inició la sociedad con 3.000 euros y ahora lidera un proyecto que se ha convertido en un referente en la ciudad.

La emprendadora pacense María Castillo. / EL PERIÓDICO

Gracias a un microcrédito de 20.000 euros concedido por La Caixa, la emprendedora ha podido modernizar las instalaciones y diferenciar su propuesta de las academias tradicionales. La escuela ha triplicado su facturación y atrae actualmente a 400 alumnos entre los que acuden a danza y barre, una disciplina inspirada en los principios del ballet clásico, el pilates y el yoga. "Este método está super de moda en la ciudad, pero todavía no está implantado ni siquiera en las grandes ciudades como Sevilla. Es nuestra principal fuente de facturación hoy en día y lo que nos está permitiendo seguir creciendo", destacó.

“Para emprender hay que aprender de los batacazos, ya que las universidades están obsoletas para la formación de los emprendedores", lamentó la emprendedora. Tras estudiar la carrera de Economía en Madrid, optó por emprender desde Extremadura por las facilidades económicas que le ofrecía: "Cuando no tienes demasiado dinero, es más barato hacerlo desde aquí. Además, luego agradecí poder crecer en una ciudad donde llegas a muchísima gente, lo que me ha dado la fuerza para que seguir expandiendo con el negocio".

Jornada de Caixabank

Su caso es uno de los que este jueves se dieron a conocer ayer en una mesa redonda celebrada en Mérida, en el marco de una jornada de apoyo al emprendimiento femenino organizada por CaixaBank, con el objetivo de compartir aprendizajes reales, brindar herramientas prácticas para convertir ideas en proyectos viables, así como dar voz a mujeres referentes que inspiren a futuras empresarias. La inauguración corrió a cargo de la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez, quien resaltó el apoyo del Ejecutivo autonómico para potenciar esta modalidad empresarial en la región

Posteriormente, la directora de Desarrollo Corporativo, Mercedes Fargas, dio a conocer cómo MicroBank transforma ideas en proyectos reales y su apuesta por el emprendimiento femenino. Además de la pacense María Castillo, otras mujeres emprendedoras han tomado la palabra para exponer sus experiencias. El cierre de la jornada tuvo lugar de la mano de Carmen Marín y Nano Franco, directores del área de Negocio de CaixaBank.

Cabe destacar que los microcréditos para mujeres son préstamos de pequeña cuantía, normalmente sin avales, diseñados para facilitar la creación, consolidación o crecimiento de negocios liderados por mujeres, especialmente cuando no pueden acceder a la financiación tradicional. Se han convertido en una solución eficaz para impulsar iniciativas empresariales sostenibles, especialmente cuando no es posible recurrir a fórmulas tradicionales de financiación o a otros productos como los préstamos sin aval.