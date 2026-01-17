Extremadura registra 1.159 atentados contra la autoridad: penas de prisión de hasta cuatro años

Una realidad preocupante: los atentados contra la autoridad aumentan en Extremadura. Según los datos facilitados a Efe por parte del Ministerio del Interior, la región ha contabilizado un total de 1.159 infracciones penales por este motivo en los últimos cinco años, aunque apenas suponen un 1,47% de las registradas a nivel nacional en este periodo, que han ascendido a 78.404. Además, se ha situado como la cuarta comunidad que menos delitos de esta tipología ha registrado, tan solo por detrás de La Rioja (474), Cantabria (773) y Navarra (1.152).

El desglose anual refleja un aumento progresivo: 204 casos en 2021, 210 en 2022, 261 en 2023 y 275 en 2024. En términos porcentales, el incremento experimentado alcanza un 35%. Entre enero y septiembre de 2025 se habían registrado 209 agresiones, lo que indica que el año cerrará con cifras similares a las de ejercicios anteriores. Aunque el volumen absoluto sigue siendo bajo en comparación con el total nacional, la tendencia ascendente refleja un aumento de la hostilidad hacia agentes y funcionarios públicos

La evolución nacional es más estable, con un aumento moderado del 9,6%. Esto muestra que Extremadura está creciendo por encima de la media, aunque representa todavía un porcentaje reducido del total. En concreto, en el conjunto del país los atentados contra la autoridad suman 78.404 casos en el quinquenio. En este caso, la evolución nacional muestra una estabilidad relativa, pues los casos pasaron de 15.397 en 2021 a 16.878 en 2024.

Las penas

Los atentados contra la autoridad están tipificados en los artículos 550 a 554 del Código Penal. En concreto, el artículo 550 define que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

En el artículo siguiente, el 551, se establecen las penas derivadas de la comisión de estos delitos. "Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos", señala.

Por comunidades

La mayoría de las infracciones cometidas en España se han concentrado en cuatro autonomías, que representan más del 65% del total: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Entre los años cerrados (2021-2024), Madrid lidera la estadística con más de 3.000 infracciones anuales (casi 3.300 en 2021), seguida de Andalucía (más de 2.800) y Cataluña (más de 2.600).

En 2025, al cierre de septiembre, Andalucía encabezaba la lista, con 2.223 atentados, seguida de Cataluña (2.174), Madrid (2.147) y Comunidad Valenciana (1.684). En el extremo opuesto, además de Ceuta (38) y Melilla (24), las cifras más bajas se registran en La Rioja (74), Cantabria (106), Navarra (181), Extremadura (209) y Asturias (242).

Directiva europea

Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles demandan desde hace años que su labor sea reconocida como una profesión de alto riesgo, una reivindicación que han llevado hasta Bruselas. Precisamente, esta misma semana lo hicieron en el Parlamento europeo en la capital belga durante una reunión con el PP. La vicesecretaria de Regeneración Institucional de ese partido, Cuca Gamarra, se comprometió a impulsar una directiva europea en se sentido. “Nosotros creemos en cuidar a los que nos cuidan y creemos en una Europa libre y segura”, manifestó.

Respecto a las agresiones, abogó por considerarlas como "eurodelito" para conseguir una mayor protección y seguridad jurídica de los agentes, así como que la jubilación pueda “adaptarse” a su profesión. Cabe recordar que ea en noviembre del año pasado, algunas organizaciones profesionales como Jucil y Jupol se concentraron ante el Ministerio del Interior para denunciar la "escalada" de violencia contra los agentes de las fuerzas de seguridad.