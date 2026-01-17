Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes en la A-66Monjas de clausuraDonación de órganosPrimera abogadaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Previsión meteorológica

Extremadura encara un sábado frío con posibles lluvias débiles y nieve en zonas altas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé descenso de temperaturas, nieblas y heladas en el norte de la región

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres / Javier Lumeras

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Extremadura afronta un sábado invernal. Con lluvia, bajada de temperaturas y hasta nieve en las zonas altas de la región. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prevé precipitaciones débiles, cielo nuboso y descenso de los termómetros.

A lo largo de la jornada, el cielo se tornará nuboso, con lluvia débil y dispersas por la comunidad autónoma. Estas precipitaciones serán en forma de nieve en las cotas altas, entre 900 y 1.000 metros de altitud, sobre todo en las áreas montañosas del norte.

Además, las brumas y la niebla aparecerán durante las primeras horas del día, reduciendo sensiblemente la visibilidad en tramos de carretera y en áreas rurales.

Temperaturas

Las temperaturas experimenta un descenso generalizado, lo que ocasiona heladas débiles o localmente moderadas en el norte montañoso de Extremadura.

En cuanto a los valores previstos, los termómetros se sitúan entre los 4 y 11 grados en Badajoz, entre 3 y 10 grados en Mérida, entre 2 y 8 grados en Cáceres y entre 2 y 10 grados en Plasencia.

Noticias relacionadas y más

El viento soplan del oeste, con tendencia a variable, de intensidad floja, sin que se esperen fenómenos adversos significativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Vox responde a Guardiola: 'Los extremeños votaron reformas, no el reparto de consejerías
  5. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  6. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  7. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  8. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas

La llegada de trabajadores extranjeros a Extremadura crece el doble que a nivel nacional

La llegada de trabajadores extranjeros a Extremadura crece el doble que a nivel nacional

Extremadura este sábado: obras, nieblas y percances marcan el estado de las carreteras

Extremadura este sábado: obras, nieblas y percances marcan el estado de las carreteras

Extremadura encara un sábado frío con posibles lluvias débiles y nieve en zonas altas

Extremadura encara un sábado frío con posibles lluvias débiles y nieve en zonas altas

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de enero

Extremadura registra menos donantes de órganos y trasplantes durante 2025: 80 intervenciones y 63 donaciones

Extremadura registra menos donantes de órganos y trasplantes durante 2025: 80 intervenciones y 63 donaciones

El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC

El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC

Sánchez avisa a Iberdrola y Endesa en pleno debate sobre Almaraz: "Pactamos con ellas cerrar las nucleares y vamos a seguir esa línea"

Sánchez avisa a Iberdrola y Endesa en pleno debate sobre Almaraz: "Pactamos con ellas cerrar las nucleares y vamos a seguir esa línea"

Arrancan los exámenes con más aspirantes de las oposiciones del SES

Arrancan los exámenes con más aspirantes de las oposiciones del SES
Tracking Pixel Contents