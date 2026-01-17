Extremadura entra en la Ciberliga Nacional: 25 centros se lanzan a resolver retos en la red con la Guardia Civil

La Guardia Civil ha presentado este 16 de enero de 2026 la VII edición de la Ciberliga, que volverá en su modalidad pre-amateur. Extremadura será una de las comunidades participantes, con 25 centros educativos inscritos: 15 en la provincia de Badajoz y 10 en la de Cáceres.

Tras el “éxito” de la edición anterior, la organización ha impulsado la incorporación de nuevas regiones y la convocatoria se ampliará de nueve a trece comunidades autónomas más la ciudad autónoma de Melilla: Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Baleares, Asturias, Madrid, Melilla, Navarra, Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana.

Ese salto territorial también se notará en cifras: según la Guardia Civil, se ha duplicado el número de centros inscritos, de 400 a 800, lo que permitirá estimar más de 30.000 estudiantes participantes al inicio de la fase clasificatoria, frente a los 17.000 de la edición anterior.

Qué harán los equipos

La modalidad pre-amateur estará dirigida a alumnado de 4º de la ESO y planteará una competición por equipos para fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología. Los participantes se enfrentarán a ciberretos que reproducen situaciones reales que pueden encontrarse al navegar por internet: desde recopilar evidencias digitales con herramientas abiertas, hasta analizar fotografías para comprobar si han sido manipuladas o desenmascarar perfiles falsos en redes sociales.

Calendario: fase clasificatoria y final

La edición se desarrollará en dos etapas.

La fase clasificatoria se celebrará de forma independiente en cada comunidad autónoma entre el 12 de enero y el 13 de marzo , con un calendario que agrupa territorios por grupos y tandas con periodos asignados.

de forma independiente en cada comunidad autónoma , con un calendario que agrupa territorios por con periodos asignados. Después, habrá una fase final en la que competirán los equipos mejor clasificados de cada comunidad.

El aumento de comunidades, centros y alumnado ha obligado a adaptar la infraestructura tecnológica, de acuerdo con la organización.

Actividades

La primera fase se desarrollará principalmente online a través de la plataforma del evento. En algunos centros, además, se realizarán actividades presenciales con la participación de un experto en ciberseguridad de la Guardia Civil, coordinadas con las consejerías educativas y los propios centros.

Todos los equipos realizarán una acción formativa que incluirá:

una conferencia de concienciación sobre uso seguro y responsable de las tecnologías,

sobre uso seguro y responsable de las tecnologías, una explicación con herramientas de autoprotección frente a amenazas en internet,

frente a amenazas en internet, y la resolución de los retos y la competición como puesta en práctica.

Los 25 centros de Extremadura

Provincia de Badajoz (15)

👉 IES Zurbarán (Badajoz)

👉 IES Tierrablanca (La Zarza)

👉 IES Carolina Coronado (Almendralejo)

👉 Colegio Nuestra Señora de los Dolores (Guareña)

👉 IES Puente Ajuda (Olivenza)

👉 IES Puerta de la Serena (Villanueva de la Serena)

👉 IES Ildefonso Serrano (Segura de León)

👉 Colegio San José Villafranca (Villafranca de los Barros)

👉 IES Tamujal (Arroyo de San Serván)

👉 IES Pedro Alfonso de Orellana (Orellana la Vieja)

👉 IES José Manzano (Don Benito)

👉 IES Sierra de San Pedro (La Roca de la Sierra)

👉 IES Ramón Carande (Jerez de los Caballeros)

👉 IES El Pomar (Jerez de los Caballeros)

👉 IES Benazaire (Herrera del Duque)

Provincia de Cáceres (10)

👉 IES Virgen de Guadalupe (Cáceres)

👉 IES Universidad Laboral (Cáceres)

👉 IES Profesor Hernández Pacheco (Cáceres)

👉 Colegio Santa Cecilia (Cáceres)

👉 Colegio La Salle Plasencia (Plasencia)

👉 IESO La Vera Alta (Villanueva de la Vera)

👉 IES Gabriel y Galán (Plasencia)

👉 IESO Val de Xálima (Valverde del Fresno)

👉 IESO Vía Dalmacia (Torrejoncillo)

👉 IESO Quercus (Malpartida de Plasencia)