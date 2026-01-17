Extremadura registra menos donantes de órganos y trasplantes durante 2025: 80 intervenciones y 63 donaciones

La actividad de donación y trasplante de órganos sigue siendo un ejemplo de excelencia en el Sistema Nacional de Salud, pero tanto las intervenciones como la solidaridad han caído en Extremadura respecto al año anterior, cuando se registró un ejercicio de récord histórico en la comunidad extremeña.

Durante 2024 se realizaron un total de 103 trasplantes en Extremadura (69 renales y 34 hepáticos), la cifra más alta en la historia de la comunidad, pero en 2025 esta actividad disminuyó. Se llevaron a cabo, no obstante, 80 intervenciones quirúrgicas en el complejo hospitalario universitario de Badajoz (el único de la comunidad que realiza estas operaciones), de las que 53 fueron trasplantes renales y 27 hepáticos. Fueron seis operaciones de riñón y siete de hígado menos en solo un año.

Gráfico. / EL PERIODICO

Estos procesos se pudieron llevar a cabo gracias a la solidaridad de los donantes de órganos, que también descendieron durante el año pasado en Extremadura hasta alcanzar una tasa de 50,5 donantes por millón de población (pmp) frente a los 63,8 registrados un año antes. Extremadura ha pasado así de ser la cuarta comunidad española con mayor tasa de donación a ocupar la duodécima posición nacional, pasando de 67 a 53 donantes en números absolutos, y se queda por debajo de la media estatal de 51,9 donantes pmp (con un total de 2.547 donantes tras fallecer).

Aun así, el Ministerio de Sanidad destacó ayer que la tasa española, y también la extremeña, es muy superior a la del resto de países del mundo, según datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante que gestiona la ONT como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2024, Estados Unidos registró 49,7 donantes por millón de población, Italia 30,6, Francia 28,6, Canadá 22,9, Suecia 22,7, Reino Unido 20,4, Australia 19,7, Alemania 11,4 y la Unión Europea en su conjunto 24,4 donantes.

Los datos nacionales

La ministra Mónica García, que presentó los datos junto a la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, remarcó que España es «una potencia mundial de solidaridad, en una sociedad que funciona y con una sanidad que funciona».

El balance en el conjunto de España vuelve a ser espléndido aunque también hay un descenso: durante 2025 se realizaron 6.335 trasplantes (frente a los 6.464 durante 2024), lo que supone una tasa de 129 por millón de población, una cifra «difícilmente inigualable» por la mayoría de los países del mundo, remarcó la ministra. Tras estas cifras, enfatizó García, «hay una historia de éxito colectivo» y un «trabajo extraordinario» de las comunidades autónomas, que muestran «la solidez, madurez y responsabilidad» de un modelo español marcado por la «cohesión».

En el conjunto nacional, se realizaron en concreto 3.999 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardiacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales.