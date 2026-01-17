Extremadura este sábado: obras, nieblas y percances marcan el estado de las carreteras
La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de vías afectadas por trabajos, visibilidad reducida y restricciones en varios tramos de la red extremeña
Este sábado 17 de enero de 2026, las carreteras de Extremadura presentan múltiples incidencias que pueden condicionar la circulación, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) con datos de tráfico en tiempo real. Entre los principales motivos están obras, visibilidad reducida, y restricciones por accidentes, que se suman a las condiciones meteorológicas típicas de la temporada que pueden afectar a la conducción.
Este es listado detallado de carreteras afectadas y el motivo de cada incidencia
Ex-108 | Visibilidad reducida:
• Tramo entre Malpartida de Plasencia y la N-630: circulación condicionada por visibilidad reducida, posiblemente por nieblas dispersas.
N-432 | Obras y trabajos:
• Varias zonas con trabajos de nuevo trazado y mantenimiento en ambos sentidos:
– Desde N-630 hasta Zafra/Ex-101
– Entre Zafra/Ex-101 y la carretera hacia Fuente del Maestre
– En el tramo La Albuera – Badajoz/BA-11
Estos trabajos pueden provocar reducción de carriles y circulación irregular.
A-5 (autovía del Suroeste) | Obras en vía principal:
• Retenciones y trabajos de construcción en dirección Badajoz/Portugal, especialmente entre la carretera a Talavera la Real y la N-VA A Badajoz/BA-20.
N-521 | Restricciones y obras:
• Restricciones de circulación cerca de Malpartida de Cáceres, tanto en dirección Trujillo/N-V/EX-208 como hacia Cáceres/Portugal, además de trabajos en el tramo.
Ex-100 | Trabajos de trazado:
• Obras entre N-630 y la carretera a Aliseda, con posibles desvíos y reducción de velocidad.
Ex-102 | Obras en ambos sentidos:
• Nuevo trazado y trabajos entre Abertura y Zorita, lo que puede afectar la fluidez de la circulación.
Ex-206 | Trabajos por mejora de vía:
• Obras entre Don Benito/Ex-106 y Villanueva de la Serena/Ex-104 que pueden generar tráfico irregular.
Ex-119 | Construcción y refuerzos:
• Trabajos en zonas cercanas a Jarandilla de la Vera/Ex-203 y en dirección Navalmoral de la Mata/A-5, con señalización de obra activa.
