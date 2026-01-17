La extremeña que conquista Europa a través de su música con conciencia

Su mirada oscura y su larga melena negra de rizos ensortijados advierten de lo que viene: un torbellino de energía vital y musical. Con más de 21 años subida a los escenarios con su banda, United Flavour, su público no solo es fiel y entregado, sino que además repite y pide más. Se la conoce artísticamente como Sista Carmen (hermana Carmen).

Carmen Morejón (Badajoz, 1975) se formó musicalmente en el Conservatorio durante ocho años: solfeo, piano, conjunto coral y composición musical. Mientras estudiaba Periodismo en Sevilla, quiso viajar y conocer la capital de la República Checa, Praga. Desde ese viaje, sintió que comenzaba un vínculo especial con esta ciudad, localizada en el corazón de Europa.

Sista Carmen. / Marie Szabova

«Al volver a España, solo veía cosas relacionadas con aquel país: comenzó la fiebre de Praga. Me encontraba casualmente autobuses con matrícula de Chequia; igual antes también estaban ahí y no los veía. Mi madre me decía que esa ‘fiebre’ era porque acababa de volver, pero la conexión que sentía era muy grande. En 1997, cuando terminé Periodismo, decidí venir por un año y aquí sigo», cuenta Carmen Morejón.

De Badajoz a Praga

De pasear a orillas del Guadiana, en su Badajoz natal, Carmen comenzó una nueva vida a la vera del río Vltava, en Praga. Allí conoció a Djei, un músico de Costa de Marfil. Aunque ella nunca pensó en dedicarse de manera profesional a la música, este amigo —y «hermano», como ella le califica afectivamente— la animó primero a formar parte de los coros en su proyecto musical Hermakuti (DubRoots Reggae).

En los conciertos, interpretaba un par de canciones como cantante principal, hasta que Djei le propuso dar forma juntos a un nuevo proyecto donde ella fuera la solista. Ambos apostaron por ello, y así nació United Flavour en 2004.

Un estilo sin etiquetas

«Al comienzo, el grupo se llamaba Spanish Flavour, pero los únicos españoles éramos el teclado y yo, la banda era multicultural y nuestro estilo musical diverso. Cambiamos el nombre por United Flavour, que define mejor nuestro estilo y filosofía: personas de diferentes culturas pueden unirse y, sin conflictos, crear y trabajar juntos».

El inicio no fue fácil porque su música no estaba clasificada como puro reggae. «Mezclábamos mucho: mi estilo aflamencao (¡que no flamenco, ya quisiera yo!), afrobeat, hip hop, latino… Nuestro estilo es muy característico y, entonces, era difícil de etiquetar. Empezamos en algunos festivales de reggae y, también donde se abrían a mezclar diversos estilos musicales», comenta Carmen.

Discografía y trayectoria internacional

Su primer álbum se tituló ¡Unity!, en 2007. Tras este éxito inicial vinieron ‘Attitude’ en 2011 y ‘Here to Stay’ en 2020. En julio de 2024, Sista Carmen y United Flavour lanzaron su último disco, ‘Música Con Conciencia’.

Han actuado como teloneros de artistas como Manu Chao, el jamaicano Shaggy o el alemán Gentleman.

Carmen canta en español la mayoría de las canciones que compone junto con el bajista, productor y cofundador de la banda, Djei, aunque también hay temas en inglés e incluso en francés.

El escenario y la identidad

«La que sube al escenario no es exactamente la misma que va a la oficina a trabajar de lunes a viernes, pero no cambia mucho. Me sería difícil pretender ser otra persona. Mantengo mi acento extremeño; me siento bendecida por poder cantar en mi idioma. El público, además, se involucra mucho: cantan y bailan conmigo las letras en castellano. Interactuar con la gente es muy importante para nosotros: sentirles, ver cómo reaccionan», confiesa.

Sista Carmen / Marie Szabova

«Mantengo mi acento extremeño; me siento bendecida por poder cantar en mi idioma»

Considera al público checo «maravilloso». «En la canción ‘Fiesta en España’ expreso el orgullo que siento por mis raíces, incluso critico la triste situación de no tener tren digno en Badajoz, que es mi casa y a la que me encanta volver, encontrarme con la familia y los amigos; me recarga mucho», subraya Carmen.

Música con mensaje

A través de ‘Música con Conciencia’, Sista Carmen reivindica la importancia del mensaje de unidad y amor en su música. Tanto el reggae como el hip hop nacieron en contextos sociales de opresión, pobreza y resistencia, y ambos se convirtieron en la voz de muchos que no podían expresarse.

«Después de casi tres décadas sumergida en la música, te vas encontrando dificultades, como el cambio de miembros de la banda. Tras la pandemia hubo algunos altibajos; requiere tiempo y trabajo iniciar a gente nueva, para poder llegar a esa conexión tan fuerte en la que no haga falta ni hablar», subraya.

Proyectos y futuro

Sus actuaciones han llegado a Eslovaquia, Austria, Suiza, Alemania, España, Polonia, entre otros países. En ocasiones, cuando no es posible ir con United Flavour, también actúa como Sista Carmen acompañada por otras bandas: en 2024 estuvo con House of Riddim (Austria) en Costa Rica y el pasado verano en Suiza con Jahvolution (Holanda). De cara al futuro, se le presentan interesantes proyectos.

Sus letras son originales, como ella. ¿Es difícil ser auténtico? Sista Carmen responde de forma clara: «Mi estilo soy yo».