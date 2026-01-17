La historia del extremeño que enseñó a hablar a los sordos y fascinó a Luis XV

Jacobo Rodríguez Pereira, comerciante judeoconverso nacido en Berlanga (Badajoz) en 1715, se ha acabado convirtiendo en el primer maestro oralista de sordos de Francia con un método innovador de enseñanza. Su prestigio ha llegado hasta el rey Luis XV, del que ha sido intérprete de español y portugués.

Junto a varios de sus alumnos, también ha realizado demostraciones ante los reyes de Polonia, Dinamarca y Suecia, ya que era casi un "milagro" que una persona sorda hablara en aquella época.

El psicólogo Juan M. Pérez Agudo ha divulgado el periplo vital de este hombre en un libro publicado por la Editora Regional de Extremadura y recogido por la agencia Efe, en el que ha reconstruido sus cambios de nombre y su labor pedagógica.

El "pionero olvidado"

En una entrevista con EFE, Pérez Agudo lo ha definido como el "pionero olvidado", al señalar que, pese a haber estudiado pedagogía e historia de la logopedia, no había oído hablar de él. Su figura le ha cautivado y le ha llevado a dedicarle tesis doctoral, artículos y años de investigación.

De Portugal a Berlanga

Sus padres, lusos descendientes de sefardíes españoles, han intentado abandonar Portugal con destino a Italia, donde los judíos eran mejor tratados. Sin embargo, al fondear en Cádiz han sido detenidos por la Inquisición y, por falta de espacio en Sevilla, han acabado en la cárcel de Llerena (Badajoz), cerca de Berlanga.

Aunque en Portugal se ha intentado "apropiar" de él, el autor ha defendido que no nació allí y ha subrayado que su origen en Berlanga está acreditado.

Identidades y cambios de nombre

En Berlanga ha sido registrado como Francisco Antonio López Enríquez, según el libro de bautismos de la parroquia. Uno de sus cambios de nombre se ha producido en 1741, tras instalarse en Burdeos, donde ha dejado atrás el nombre cristiano y ha pasado a llamarse Jacob (Jacobo), añadiendo el Pereira de su madre al Rodríguez que ya usaba. En otro momento también ha afrancesado el apellido al cambiar la "a" por la "e".

Tras residir en Berlanga, Llerena, Sevilla y Cádiz, en Burdeos ya ha vivido como judío, ha aprendido hebreo, se ha circuncidado y ha empezado a trabajar como maestro de sordos.

Un método adelantado a su tiempo

Aunque se suele situar la pedagogía científica en el siglo XIX, Pérez Agudo ha defendido que el método de Jacobo ya ha sido "científico" un siglo antes, porque ha leído los libros disponibles, ha experimentado con sus alumnos y ha introducido novedades según los resultados.

El "método fisiológico"

Jacobo ha trabajado de forma individualizada y ha enseñado a colocar los órganos de articulación para pronunciar fonemas, haciendo que el alumno tocara la garganta del maestro. También ha utilizado espejos para que los estudiantes se observaran, algo muy novedoso para la época. Su "método fisiológico" se ha citado en materiales divulgativos sobre historia de la educación de sordos .

Según el autor, sus pupilos han llegado a pronunciar el francés con un acento marcado por el español de su maestro.

Prestigio y controversia

Al ser tachado de "estafador", ha llevado sus demostraciones a instituciones científicas para avalar su trabajo. El relato también lo sitúa en un contexto de competencia con el abate Charles-Michel de l'Épée, vinculado al lenguaje de signos y convertido en una figura de enorme influencia en Francia.

## Representante judío en París

Además de su faceta pedagógica, Jacobo ha sido representante del pueblo judío en París y defensor de sus derechos. Su religión le ha impedido entrar en la Academia de Ciencias de París, pero los académicos lo han promovido para la Royal Society, de la que ha sido miembro.