La Junta de Extremadura amplía hasta marzo las batidas de control de jabalíes en Monfragüe

La Junta de Extremadura ha ampliado de forma excepcional hasta el segundo domingo de marzo el periodo para la realización de batidas de control de ungulados, principalmente jabalíes, en el Parque Nacional de Monfragüe, ante la necesidad de alcanzar los cupos mínimos de captura fijados y prevenir la difusión de la peste porcina africana. Así lo recoge una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), por la que se modifica el Programa de acción selectiva de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe 2024-2025.

La resolución señala que las batidas de control estaban inicialmente planificadas entre los meses de octubre y diciembre, pero que, debido a la declaración de emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario, a la adopción de medidas excepcionales para el control de las poblaciones de jabalí y a que no se han alcanzado los cupos mínimos de captura, "se considera necesario ampliar dicho periodo". La medida se adopta para prevenir, limitar el riesgo de introducción y difusión de la peste porcina africana en el territorio extremeño y se aplicará tanto en terrenos de propiedad pública como privada situados fuera de la Zona de Reserva del parque.

La modificación del programa fue informada favorablemente por el Patronato del Parque Nacional de Monfragüe en sesión celebrada el pasado 14 de enero. La resolución establece que, en todos los casos, las actuaciones de control "deberán ser compatibles con la no afección al resto de especies no incluidas en el programa y con la finalidad de uso público del Parque Nacional". El programa tiene como finalidad regular las densidades de ungulados, especialmente ciervo y jabalí, cuando puedan comprometer el estado de conservación de las formaciones vegetales u otras especies de fauna del parque.

Denuncia de Adenex

La Fundación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Fondenex) anunció la semana pasada que denunciará ante la Comisión Europea y los tribunales de justicia a la Junta por la ampliación del periodo de caza del jabalí en Monfragüe. La organización ecologista considera que esta decisión pone en peligro a algunas de las aves rapaces más valiosas del espacio protegido, que se encuentran en pleno periodo reproductor.

Fondenex cuestiona que exista una justificación científica suficiente para adoptar esta medida. Señaló que el 11 de diciembre remitió un escrito a la Dirección General de Agricultura y Ganadería solicitando información sobre los casos detectados de peste porcina africana en Extremadura y su localización, sin haber recibido respuesta hasta el momento. Según indicó, si persistía el silencio administrativo, solicitaría los datos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.