La nieve sorprende al norte de Extremadura y tiñe de blanco el Valle del Jerte, Trasierra y Ambroz
La zona nevada se corresponde con algunas de las áreas más afectadas por el incendio de Jarilla, en agosto de 2025
La nieve cubre el norte de Extremadura y deja una estampa invernal en las comarcas cacereñas del Valle del Jerte, Trasierra y el Valle del Ambroz, y en algunos de los pueblos más afectados por el incendio de agosto de 2025. Así, picos montañosos pertenecientes a la sierra de Gredos ubicados en Jerte y Ambroz, como Pitolero, Canchal de la Gallina, Camocho, Valdeamor y Pinajarro, se encuentra cubiertos por la nieve, que ha llegado a 200 metros por debajo de la pista Heidi. Además, la nieve está muy próxima a localidades como Segura de Toro, Hervás, Casas del Monte, Garganta, y cubre las zonas altas del puerto de Honduras.
Condiciones meteorológicas
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las condiciones atmosféricas previstas para la jornada ya apuntaban a la posibilidad de nevadas a partir de los 900 a 1.000 metros, una previsión que finalmente se ha cumplido en las poblaciones extremeñas nevadas. Las bajas temperaturas y la entrada de aire frío también han favorecido que la precipitación se transformara en nieve.
En este sentido, la Aemet ha señalado además que el episodio se ha visto acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas, con heladas débiles o localmente moderadas en zonas de montaña, así como la presencia de brumas y nieblas, lo que ha reforzado la sensación plenamente invernal.
Las previsiones indican que el frío seguirá marcando los próximos días, por lo que no se descartan nuevos episodios de nieve en cotas altas del norte extremeño si se mantienen las actuales condiciones meteorológicas.
