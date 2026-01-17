Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de enero

Actualidad
Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
El corte se producirá el lunes a lo largo de todo el día, pero podría extenderse al martes
Entre mantas y rezos: así es la vida de las monjas de clausura de Cáceres ante la ola de frío
Las religiosas de los conventos cacereños, que viven de forma austera, afrontan las bajas temperaturas con mantas y abrigos, recordando que su economía no permite el uso constante de radiadores
El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC
2.500 tractores, según las organizaciones agrarias convocantes, han colapsado este viernes algunas de las principales vías de la comunidad autónoma
Extremadura registra menos donantes de órganos y trasplantes durante 2025: 80 intervenciones y 63 donaciones
La región pasa de una tasa de 66,8 donantes por millón a 50,5 y se queda en 80 operaciones renales y hepáticas frente a las 103 de un año antes
Guadalupe Blázquez Mellado rompe barreras: la primera abogada de Cáceres en 1961
La llegada de Blázquez Mellado al foro cacereño representó un paso simbólico hacia la igualdad, tras décadas de lucha de pioneras como Victoria Kent o Clara Campoamor
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Vox responde a Guardiola: 'Los extremeños votaron reformas, no el reparto de consejerías
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas