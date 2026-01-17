Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El corte se producirá el lunes a lo largo de todo el día, pero podría extenderse al martes

Las religiosas de los conventos cacereños, que viven de forma austera, afrontan las bajas temperaturas con mantas y abrigos, recordando que su economía no permite el uso constante de radiadores

2.500 tractores, según las organizaciones agrarias convocantes, han colapsado este viernes algunas de las principales vías de la comunidad autónoma

La región pasa de una tasa de 66,8 donantes por millón a 50,5 y se queda en 80 operaciones renales y hepáticas frente a las 103 de un año antes

La llegada de Blázquez Mellado al foro cacereño representó un paso simbólico hacia la igualdad, tras décadas de lucha de pioneras como Victoria Kent o Clara Campoamor