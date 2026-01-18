La avena está al borde de desaparecer en Extremadura: los precios hunden el cultivo

La situación de precios a la baja de la avena ha provocado que la superficie de cereal se haya reducido para la próxima campaña en Extremadura en relación con la temporada anterior, según las estimaciones de Asaja Extremadura, ya que no pasa de las 180.000 hectáreas. Su presidente, Angel García Blanco, ha manifestado a Efe que el cultivo de la avena “prácticamente ha desaparecido” este año en la comunidad autónoma debido a sus actuales cotizaciones.

Este producto cuenta con unas cotizaciones de en torno a los 160 euros/tonelada, lo que hace inviable, a su juicio, afrontar los costes de producción, frente a lo que es difícil que “haya una gran alternativa” con otros cereales, debido también a su situación de precios, y mucho menos con otros cultivos, a tenor de las tierras que son utilizadas para este sector.

En este sentido, la organización agraria estima que la superficie destinada al cereal en la comunidad autónoma esta campaña no pasa de las 180.000 hectáreas, frente a las 218.000 de la temporada anterior. García Blanco ha afirmado que la continuidad de las lluvias también ha provocado que “haya habido tierras que no se han sembrado” o que las tareas se hayan realizado en distintos casos “de forma muy tardía”.

Aranceles

El sector del cereal pasa por una situación muy difícil en cuanto a precios, por lo que las organizaciones agrarias piden el establecimiento de aranceles al producto procedente de países como Ucrania, que abarata las cotizaciones. La firma del acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur tampoco ayuda a este respecto, pues las cotizaciones también se verán afectadas.

Por contra, los fertilizantes procedentes de terceros países sí cuentan con aranceles, lo que hace aumentar los costes de producción, a la espera de que se apruebe definitivamente la suspensión temporal de estas tasas por parte de la Comisión Europea, después del anuncio realizado a este respecto. “Este año se puede asistir a una desaparición total del cultivo de la avena en Extremadura”, ha incidido.