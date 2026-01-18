Claves para entender la financiación autonómica: ¿Está Extremadura sobrefinanciada?

Tras casi dos décadas de prórrogas y ajustes parciales, el Gobierno ha puesto al fin sobre la mesa una propuesta seria de reforma del sistema de financiación autonómica. El actual modelo data de 2009 y debería haberse revisado en 2014 tras cinco años en vigor, pero la Gran Recesión, el Procés y la pandemia, con la inestabilidad parlamentaria de fondo, han ido posponiendo un debate que además de gran complejidad técnica, encierra un enorme trasfondo político.

A la espera de esa necesaria reforma, el sistema ha seguido funcionando con tensiones entre territorios, un conflicto que ha alcanzado su máxima expresión en un contexto marcado por la dependencia del Gobierno central de las fuerzas independentistas. Contentar a todos será misión imposible, pero si en algo coinciden los expertos es en que el debate no debe centrarse en cuánto se recibe, sino en la capacidad del modelo para compensar desigualdades de partida y asegurar que el acceso a los servicios públicos esenciales no dependa del lugar de residencia.

Extremadura, comunidad 'receptora'

Extremadura, debido a su limitada capacidad recaudatoria y menor renta, es una de las llamadas comunidades receptoras. Se sitúa entre las últimas posiciones en aportación de recursos al sistema (en torno a 1.700 millones de euros, frente a más de 20.000 millones en el caso de Cataluña), pero recibe por encima de la media estatal: se estima que de cada diez euros que llegan al territorio, ocho proceden de la caja común del Estado.

El estudio La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común 2002-2023, publicado en diciembre de 2025 por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sitúa a la comunidad como la tercera mejor financiada del régimen común, solo por detrás de Cantabria y La Rioja. Con más de 3.800 euros por habitante ajustado, obtiene cerca de 700 euros más que Murcia o la Comunitat Valenciana, las peor financiadas. ¿Puede considerarse esto un privilegio?

Las 'mejor financiadas'

Hablar de comunidades ‘mejor financiadas’ sin atender a los costes reales de prestación de los servicios conduce a una lectura parcial del sistema. Además, en los cálculos basados principalmente en población, Extremadura tiende a aparecer sobrefinanciada porque apenas cuenta con un millón de habitantes. Sin embargo, está demostrado que en territorios grandes y poco poblados como Extremadura el coste de los servicios públicos es objetivamente más elevado que en regiones como Madrid o Cataluña debido a la dispersión de la población, el envejecimiento y una estructura territorial extensa.

Es necesario mantener más centros de salud y consultorios locales; más colegios rurales con pocos alumnos, más carreteras y transporte escolar y sanitario. Todo ello implica costes fijos elevados (edificios, mantenimiento, suministros) que se reparten entre menos usuarios, elevando así el gasto por habitante: un consultorio necesita médico y enfermería aunque atienda a 300 personas, del mismo modo que un colegio requiere docentes y personal aunque tenga solo 20 alumnos. En Extremadura, una ambulancia cubre menos población, pero recorre muchos más kilómetros.

La cesta de impuestos

El sistema de financiación autonómica se basa en una cesta de impuestos que se transfiere a las comunidades autónomas: parte de lo recaudado por figuras como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales se queda en los territorios y, si no es suficiente para cubrir las competencias asumidas, la diferencia se compensa a través de fondos adicionales.

En la reforma de 2009 se incrementó la autonomía financiera con la cesión del 50% del IRPF y el IVA, el 58% de los impuestos especiales y el cien por cien de tributos como patrimonio o sucesiones. El coste de los servicios se niveló al 75%, con la población como criterio principal de reparto de los fondos (97%), y para cubrir el resto de necesidades se crearon tres fondos: convergencia, cooperación y competitividad.

El primero, el único recogido en la Constitución y pensado para regiones que necesitan converger con la media como Extremadura, es también el de menor dotación. Cuenta con unos 420 millones de euros anuales frente a los cerca de 5.000 del Fondo de Competitividad, destinado a las comunidades con mayor capacidad económica: Madrid, Cataluña o Baleares.

La propuesta de reforma

En la propuesta que María Jesús Montero ha puesto ahora sobre la mesa, el Gobierno plantea elevar del 50% al 56,5% los porcentajes de cesión del IRPF y el IVA, lo que supone una inyección adicional de casi 21.000 millones de euros a los territorios. Por su menor capacidad recaudatoria, Extremadura y Cantabria serían las únicas comunidades que no obtendrían recursos adicionales, frente a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana, las más beneficiadas.

Como mecanismo de corrección, Hacienda plantea reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial, con 216 millones de euros en el caso de Extremadura, y crear un nuevo fondo, denominado statu quo, para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual. La región también recibiría recursos del nuevo fondo climático, aunque mayoritariamente está pensado para el arco mediterráneo.

Población ajustada

La propuesta incluye además una revisión de los criterios de población ajustada, que en el caso de Extremadura sería, según el cálculo del Ministerio de Hacienda, un 9,1% superior a la población real. Para ponderar mejor el coste de los servicios se introduce un nuevo baremo con hasta 20 tramos de edad, pero factores clave para la región como la dispersión y la superficie siguen manteniendo un peso reducido (0,5% y 1,6%, respectivamente). A ello se añade que los recursos adicionales del fondo de convergencia no podrían destinarse a gasto corriente para financiar colegios u hospitales, al estar vinculados a proyectos de inversión.

En definitiva, cualquier reforma que se base en la población y no pondere adecuadamente criterios como el envejecimiento, la dispersión y la extensión territorial, o que traslade el foco hacia la autonomía fiscal —como reclaman las fuerzas independentistas—, corre el riesgo de penalizar a comunidades como Extremadura.

La propia Junta ha puesto sobre la mesa un estudio que cuantifica en 10.500 millones de euros el perjuicio que el actual modelo ha supuesto para la región y advierte de que las perspectivas de la propuesta de reforma no son más favorables, con una pérdida potencial estimada de unos 700 millones de euros en los próximos cinco años.

El Ejecutivo del PP ha mostrado su oposición frontal a esta propuesta, que tampoco comparten el PSOE ni Unidas por Extremadura. De seguir adelante, recurrirá un planteamiento que considera una «aberración jurídica» y «la consagración de la desigualdad».