Extremadura destina 300.000 euros en ayudas para el acogimiento familiar de niños

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución de la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar gastos extraordinarios derivados del acogimiento familiar de menores de edad bajo tutela o guarda del Sistema de Protección de la Comunidad Autónoma para el año 2026.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 300.000 euros y tiene carácter complementario a las ayudas ordinarias por acogimiento familiar. Su objetivo es contribuir a la cobertura de necesidades específicas de los menores acogidos, garantizándoles la posibilidad de crecer en un entorno seguro, estable y emocionalmente adecuado a sus necesidades.

Requisitos

Para acceder a estas ayudas, las familias solicitantes deberán tener formalizado, en el momento de presentar la solicitud, un acogimiento familiar de un menor del sistema de protección de Extremadura con el que convivan de forma efectiva. No obstante, en los casos en los que el acogimiento se hubiera constituido en otra comunidad autónoma y la familia haya trasladado su residencia a Extremadura, la ayuda podrá solicitarse una vez que la administración extremeña se subrogue en la medida de protección.

La resolución establece como gastos subvencionables aquellos que no estén cubiertos por recursos públicos de la comunidad autónoma, entre los que se incluyen tratamientos de odontología, ortodoncia, ortopedia, podología, fisioterapia, óptica, atención psicológica o logopedia, entre otros.

La cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta el 100% de los gastos considerados subvencionables, siempre que no se supere el límite máximo fijado por menor acogido, que asciende a 1.059,87 euros, y que se cumplan los requisitos recogidos en el Decreto 134/2024, de 29 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras. Estas ayudas fueron creadas en 2024, en una apuesta del Gobierno de María Guardiola por impulsar y fomentar el acogimiento familiar en Extremadura como alternativa prioritaria frente a la institucionalización de menores.