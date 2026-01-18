Extremadura traslada su pésame por el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba)

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado su conmoción por el grave accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), un suceso que ha causado 21 víctimas mortales y más de 100 heridos, según las primeras informaciones.

A través de un mensaje públicado en la red social Facebook, Guardiola ha escrito que se siente "conmocionada por el grave accidente ferroviario en Adamuz. Mi más sentido pésame a las familias de quienes han perdido la vida y todo mi apoyo y solidaridad con los afectados, sus allegados y los equipos de emergencia que trabajan en el terreno. Extremadura está con vosotros".

El siniestro ha generado un amplio despliegue de medios sanitarios, de seguridad y de rescate, que continúan actuando en la zona para atender a los afectados y esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

Desde distintas instituciones y administraciones se han sucedido los mensajes de condolencia y cercanía con las víctimas, en una jornada marcada por la consternación ante un suceso que ha tenido un fuerte impacto tanto en la provincia de Córdoba como en el conjunto del país.