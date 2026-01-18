Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aeródromo de CáceresSalud mentalFinanciación autonómicaCrimen machistaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Este domingo

Niebla, obras y tramos con restricciones condicionan la conducción por las carreteras de Extremadura

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de visibilidad reducida, trabajos en varias vías y condiciones que complican la conducción en la región

Imagen de archivo de las obras de asfaltado en una carretera.

Imagen de archivo de las obras de asfaltado en una carretera. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

La Crónica de Badajoz

Este domingo 18 de enero de 2026, el estado de las carreteras en Extremadura presenta diversas incidencias que pueden afectar a los conductores, según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT) y datos de tráfico disponibles. Los principales motivos de atención en la red vial autonómica y nacional pasan por obras, visibilidad reducida y restricciones puntuales en algunos tramos, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y conducir con precaución.

Carreteras afectadas y motivos

EX-108 – Visibilidad reducida

• Entre Malpartida de Plasencia y la N-630: condiciones de visibilidad reducida que requieren atención extra al volante, especialmente por la posible presencia de niebla o bruma matinal.

N-432 – Obras de trazado

• Trabajos de nuevo trazado en varios tramos entre la N-630 y Zafra/Ex-101, así como entre Zafra/Ex-101 y la carretera a Fuente del Maestre, con posibles restricciones y reducción de carriles.

A-5 (Autovía del Suroeste) – Obras en trayecto principal

• Trabajos de construcción en dirección Badajoz/Portugal entre la carretera a Talavera la Real y la N-VA A Badajoz/BA-20, lo que puede generar tráfico más lento.

N-521 – Restricciones y trabajos

• Restricciones de circulación en el entorno de Malpartida de Cáceres, tanto en dirección Trujillo/N-V/Ex-208 como hacia Cáceres/Portugal, junto con obras que condicionan el tráfico en ambos sentidos.

Ex-100 – Obras de trazado

• Trabajos en ambos sentidos entre la N-630 y la carretera hacia Aliseda, con señalización de obras que puede provocar desvíos o limitaciones de velocidad.

Ex-102 – Obras en vía

• Nuevo trazado y trabajos entre Abertura y Zorita, afectando la fluidez de la circulación en ese tramo.

Ex-206 – Obras de mejora

• Trabajos de nuevo trazado en ambos sentidos entre Don Benito/Ex-106 y Villanueva de la Serena/Ex-104, con impacto en la circulación.

Ex-119 – Trabajos de construcción

• Obras en dirección Jarandilla de la Vera/Ex-203 y hacia Navalmoral de la Mata/A-5, lo que puede implicar cambios en la señalización temporal y condicionamientos en el tráfico.

Dada esta situación, desde la Dirección General de Tráfico se aconseja, antes de iniciar un viaje, consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de los canales oficiales de la DGT, especialmente en días con condiciones meteorológicas que pueden agravar la visibilidad o complicar la conducción, como la niebla o la lluvia.

Además, por la presencia de obras y posibles restricciones en tramos concretos, se recuerda respetar la señalización temporal y adaptar la velocidad a las condiciones del tráfico, garantizando así un viaje más seguro para todos los usuarios de la vía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  5. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  6. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  7. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  8. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien

Extremadura se sube al auge del caravaning y firma la tercera mayor subida de España

Extremadura se sube al auge del caravaning y firma la tercera mayor subida de España

Claves para entender la financiación autonómica: ¿Está Extremadura sobrefinanciada?

Claves para entender la financiación autonómica: ¿Está Extremadura sobrefinanciada?

Extremadura refuerza la salud mental con atención 'online' para toda la población

Extremadura refuerza la salud mental con atención 'online' para toda la población

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de enero

Niebla, obras y tramos con restricciones condicionan la conducción por las carreteras de Extremadura

Niebla, obras y tramos con restricciones condicionan la conducción por las carreteras de Extremadura

Extremadura amanece con nieblas y brumas matinales que reducen la visibilidad y dificultan la conducción

Extremadura amanece con nieblas y brumas matinales que reducen la visibilidad y dificultan la conducción

‘Chorras’: humor rural con misterio surrealista en Acehúche

El pintor Lucas Holguín en el Cáceres del Quinientos

El pintor Lucas Holguín en el Cáceres del Quinientos
Tracking Pixel Contents