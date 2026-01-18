Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El hijo del matrimonio recibe muestras de condolencia durante el minuto de silencio, ayer.

El hijo del matrimonio recibe muestras de condolencia durante el minuto de silencio, ayer. / Santiago García Villegas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El hijo de la mujer muerta en Badajoz tras una paliza de su marido: "No sabían vivir sin esa violencia"

Para Pedro Rodríguez, esto es el desenlace de más de veinte años de una relación marcada por la toxicidad y la dependencia emocional

La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos

En el convenio de colaboración con el ayuntamiento se estableció que sería el Ejecutivo regional el encargado de la adquisición de las parcelas, ya sea mediante acuerdo o expropiación de los terrenos

Extremadura refuerza la salud mental con atención 'online' para toda la población

El servicio se ampliará con horario extendido de 8 a 22 horas para los 365 días del año, y se realizarán terapias grupales, aparte de las individuales, por parte de los siete profesionales que lo atienden

Claves para entender la financiación autonómica: ¿Está Extremadura sobrefinanciada?

La reforma del sistema planteada por el Gobierno reabre un debate complejo y con enorme trasfondo político entre territorios. La región aparece entre las comunidades que más reciben, pero también entre las que afrontan mayores costes estructurales para garantizar servicios públicos en igualdad de condiciones

Galisteo: el secreto amurallado de Cáceres que hay que visitar antes de que se ponga de moda

Historia, fiestas singulares y sabores de toda la vida se dan la mano en uno de los pueblos medievales más desconocidos del norte de Cáceres, una villa amurallada única construida con cantos rodados del Jerte que conserva rituales ancestrales, tradiciones vivas y una gastronomía capaz de convertir la visita en una experiencia memorable para el viajero

  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  5. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  6. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  7. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  8. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien

