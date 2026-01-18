Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Para Pedro Rodríguez, esto es el desenlace de más de veinte años de una relación marcada por la toxicidad y la dependencia emocional

En el convenio de colaboración con el ayuntamiento se estableció que sería el Ejecutivo regional el encargado de la adquisición de las parcelas, ya sea mediante acuerdo o expropiación de los terrenos

El servicio se ampliará con horario extendido de 8 a 22 horas para los 365 días del año, y se realizarán terapias grupales, aparte de las individuales, por parte de los siete profesionales que lo atienden

La reforma del sistema planteada por el Gobierno reabre un debate complejo y con enorme trasfondo político entre territorios. La región aparece entre las comunidades que más reciben, pero también entre las que afrontan mayores costes estructurales para garantizar servicios públicos en igualdad de condiciones

Historia, fiestas singulares y sabores de toda la vida se dan la mano en uno de los pueblos medievales más desconocidos del norte de Cáceres, una villa amurallada única construida con cantos rodados del Jerte que conserva rituales ancestrales, tradiciones vivas y una gastronomía capaz de convertir la visita en una experiencia memorable para el viajero