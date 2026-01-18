Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aeródromo de CáceresSalud mentalFinanciación autonómicaCrimen machistaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Programa Superior de Transformación y Escalado Digital

La UEx ofrece 20 plazas a líderes empresariales para impulsar proyectos reales de digitalización

La Universidad busca acompañar a directivos de la región en los retos de competitividad, innovación y crecimiento sostenible

Interior de un centro de datos.

Interior de un centro de datos. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Universidad de Extremadura (UEx) y el Gobierno autonómico han lanzado el Programa Superior de Transformación y Escalado Digital, dirigido a directivos de empresas extremeñas, para impulsar proyectos reales de digitalización y crecimiento empresarial en la región. En concreto, en esta primera edición el programa formará a 20 líderes empresariales mediante un itinerario "intensivo, práctico y personalizado", orientado a la obtención de resultados "medibles" en sus respectivas organizaciones.

Según destaca la UEx en nota de prensa, se trata de un programa estratégico para el tejido empresarial extremeño que busca acompañar a directivos de la región en los retos de competitividad, innovación y crecimiento sostenible. El mismo nace con la vocación de convertir a Extremadura en un "referente" en digitalización empresarial y de fortalecer la capacidad de sus compañías para competir en mercados nacionales e internacionales.

Itinerario formativo

El itinerario formativo está diseñado para que los participantes integren la transformación digital en el núcleo de su modelo de negocio, aprovechando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la automatización, el análisis avanzado de datos o la ciberseguridad, con el fin de mejorar procesos, productos y servicios.

Al finalizar el programa, cada empresa contará con un Plan de Escalado Digital real, aplicable y evaluado por expertos, con impacto directo en su posicionamiento competitivo. El Programa Superior de Transformación y Escalado Digital está dirigido por el profesor de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura, Carlos Ongallo, y comenzará el próximo mes de febrero.

Destinatarios

Podrán participar hasta 20 directivos con capacidad real de decisión (CEOs, directores de operaciones, de innovación, financieros, de marketing u otras áreas estratégicas), así como emprendedores con alto potencial de crecimiento, que acrediten compromiso con la innovación y disponibilidad para participar activamente en todo el programa.

Noticias relacionadas y más

El programa se desarrollará en sesiones matinales durante nueve jueves consecutivos y se complementará con visitas a empresas y mentoría personalizada, con el objetivo de desarrollar una visión estratégica de la innovación y fortalecer las competencias necesarias para liderar el cambio en las organizaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  5. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  6. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  7. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  8. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien

La UEx ofrece 20 plazas a líderes empresariales para impulsar proyectos reales de digitalización

La UEx ofrece 20 plazas a líderes empresariales para impulsar proyectos reales de digitalización

Semana clave para Extremadura: el fiasco de 2023 que PP y Vox tratan de evitar

Semana clave para Extremadura: el fiasco de 2023 que PP y Vox tratan de evitar

Guardiola firma la Declaración de Zaragoza y denuncia que el modelo de financiación autonómica del Gobierno es "un atraco"

Guardiola firma la Declaración de Zaragoza y denuncia que el modelo de financiación autonómica del Gobierno es "un atraco"

Extremadura pierde miles de grullas en el peor otoño sanitario de la ruta occidental

Extremadura pierde miles de grullas en el peor otoño sanitario de la ruta occidental

Extremadura destina 300.000 euros en ayudas para el acogimiento familiar de niños

Extremadura destina 300.000 euros en ayudas para el acogimiento familiar de niños

Extremadura da un vuelco a su plantilla forestal: la edad de los bomberos cae de 51 a 36 años

Extremadura da un vuelco a su plantilla forestal: la edad de los bomberos cae de 51 a 36 años

La fruta sortea el clima: Extremadura presenta en Australia sus investigaciones sobre el riego en higueras y frutales de hueso

La fruta sortea el clima: Extremadura presenta en Australia sus investigaciones sobre el riego en higueras y frutales de hueso

La avena está al borde de desaparecer en Extremadura: los precios hunden el cultivo

La avena está al borde de desaparecer en Extremadura: los precios hunden el cultivo
Tracking Pixel Contents