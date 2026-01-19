1,3 millones de euros de ayudas a la cría de razas ganaderas autóctonas

La Junta de Extremadura ha convocado las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas para el ejercicio de 2026 por importe de 1,3 millones de euros, cuyas bases están reguladas en el Decreto 64/2024, de 2 de julio.

El presupuesto está cofinanciado en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, según la resolución que ha publicado este lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Esta actuación está orientada tanto a la realización de acciones de conservación y mejora del patrimonio genético de las razas ganaderas locales autóctonas, como a su fomento, promoción y difusión, por cuanto supone una medida importante para la sostenibilidad ambiental, social y económica del medio rural.

El mantenimiento de estas razas ganaderas contribuye a la conservación de espacios naturales y al mantenimiento de prácticas tradicionales. Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, están destinadas a asociaciones de criadores y criadoras de razas ganaderas autóctonas españolas sin ánimo de lucro y que hayan sido reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

También podrán optar a ellas aquellas asociaciones de ámbito autonómico, reconocidas por la autoridad competente, que colaboren en la realización de actividades recogidas en el programa de difusión de dichas razas.

Cuantía máxima

La cuantía máxima de las ayudas para las actuaciones orientadas a la conservación, caracterización, recopilación y utilización de recursos genéticos en la ganadería será del 100 % de los gastos de gestión de los libros genealógicos.

Serán subvencionables también el 70% de los gastos en las actuaciones de implantación y desarrollo del programa de mejora (conservación y/o selección) oficialmente reconocido para la raza, y el 100% de los gastos relativos a actuaciones de los programas de difusión de la mejora.

Los valores máximos de subvención por asociación serán, para los gastos comprendidos dentro de la gestión de libros genealógicos, de 80.000 euros. Para los gastos comprendidos dentro de las actuaciones de selección/conservaciones contempladas en el programa de cría, 50.000 euros; y de 30.000 para los de los programas de difusión de la mejora. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir de este martes 20 de enero