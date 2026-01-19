Más de 200 herencias se benefician de la última bonificación del Impuesto de Sucesiones en Extremadura.

Más de 200 extremeños se han inscrito ya en el Registro de Personas de Especial Vinculación, que permite a los familiares no directos y allegados sin parentesco poder heredar sin tener que liquidar el Impuesto de Sucesiones. Se trata de una de las medidas fiscales estrella de la legislatura y desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública destacan su gran éxito: el «goteo» de solicitudes ha sido constante desde su activación en febrero de 2025.

«Gracias a este registro, pionero en España, el Gobierno extremeño acaba con una desigualdad que venían padeciendo determinados contribuyentes, atiende una casuística que cada vez se produce en más ocasiones y continúa con una política fiscal justa e igualitaria para todos los extremeños», inciden fuentes del departamento que dirige Elena Manzano.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa / JUNTA DE EXTREMADURA

Grupos III y IV

La exención aprobada este año en Extremadura sobre el Impuesto de Sucesiones beneficia a los familiares incluidos en los grupos III y IV (tíos, sobrinos, hermanos o padrastros), que a efectos tributarios han pasado a tener la misma consideración a la hora de heredar que los familiares directos (padres, hijos, nietos y cónyuges) siempre y cuando hayan convivido los últimos tres años con el causante. La bonificación consiste en una reducción en la base imponible para herencias de hasta 500.000 euros y, si se supera esa cifra, una bonificación del 99% sobre el exceso.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha estimado que la medida puede llegar a alcanzar, una vez estabilizada su implantación, a una media anual del 20% de los declarantes del impuesto incluidos en los grupos III y IV.

Hasta 5.000 euros de ahorro

Atendiendo a los datos globales considerados para la estimación económica de la bonificación, se calcula que el ahorro medio puede llegar a ascender a 5.000 euros por contribuyente, con un impacto total de 2,5 millones de euros anuales sobre las arcas autonómicas.

El único requisito que exige la Administración para no tener que pagar el impuesto es la inscripción previa en el Registro de Especial Vinculación, que se activó el pasado 14 de febrero. Hasta la fecha se han inscrito un total de 246 extremeños, solicitando la exención del Impuesto de Sucesiones mayoritariamente para sus hermanos, sobrinos e hijastros.

Para beneficiarse de la exención fiscal no es necesario que exista un lazo de parentesco, aunque sí se exige, aparte de la inscripción en el registro, que el beneficiario de la herencia haya convivido al menos los últimos tres años con el causante.

Registro de Personas de Especial Vinculación, para beneficiarse de las exenciones en el Impuesto de Sucesiones. / Juntaex

Polémica desde 2016

Cabe destacar que el Impuesto de Sucesiones ha sido siempre motivo de gran controversia. Especialmente a partir del año 2016, cuando se creó la Asociación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (Stop Sucesiones). El colectivo inició una lucha con protestas en toda España por la supresión del tributo, también en Extremadura, al entender que perpetra «un atraco» al sacrificio y el trabajo familiar.

En 2024, el Ejecutivo de María Guardiola ya aplicó una primera bonificación sobre los grupos I y II, que actualmente tienen una reducción del 100% del impuesto. El año pasado se siguió avanzando en esa senda con grados de parentesco más distantes y se estableció esa bonificación para herencias de hasta 500.000 euros a los grupos III y IV. La medida se incluyó inicialmente en los presupuestos autonómicos de 2025 y como no salieron adelante, se recogió después en el decreto de medidas fiscales que se aprobó con el apoyo de Vox. Según la Junta, otras regiones han mostrado interés en poner en marcha iniciativas similares.

Actualmente Extremadura y Madrid son las únicas comunidades que bonifican el Impuesto de Sucesiones a estos grupos de familiares no directos y allegados sin parentesco, si bien en el caso de la comunidad madrileña la bonificación establecida entre hermanos, tíos y sobrinos es del 50%. Hay que recordar que el tributo se paga en la comunidad autónoma donde residía el difunto, sin importar la ubicación de sus bienes.