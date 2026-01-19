Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaImpuesto de sucesionesAlquiler de habitacionesCefot de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El tiempo en Extremadura

Extremadura registra temperaturas bajo cero con mínimas de hasta -3,5 grados en Herrera del Duque

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica cielos poco nubosos con nieblas matinales, mientras los termómetros oscilarán entre los 0 y 14 grados en Badajoz

Fotogalería | La nieve cubre el norte de Extremadura

Fotogalería | La nieve cubre el norte de Extremadura

Ver galería

Fotogalería | La nieve cubre el norte de Extremadura /

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Extremadura se congela. La noche y la madrugada han sido gélidas con temperaturas bajo cero. Así, los termómetros en la localidad pacense de Herrera del Duque han marcado -3,5 grados a las 8.30 de esta mañana. A esta población le sigue Retamal con -2,6 grados, a las 7.20, Navalmoral de la Mata , también con -2,6, Peraleda del Zaucejo -2,1 y Zafra -2, todas a las 7.20 horas.

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso, con predominio de las nubes altas, y con niebla y brumas matinales.

Las temperaturas experimentan un ligero cambios al alza las máximas. No obstante, los termómetros marcarán entre 0 y 14 grados en Badajoz, -2 y 14 en Mérida, 0 y 11 en Cáceres, y 1 y 13 en Plasencia.

Por último, las heladas débiles y viento del noroeste o variable, flojo con algún intervalo de moderado. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents