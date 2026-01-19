Gobernabilidad
Horas decisivas para el pacto PP-Vox en Extremadura: el acuerdo no sería de momento posible
La falta de acuerdo en 2023 ya dio por sorpresa la Presidencia de la Asamblea al PSOE
A menos de veinticuatro horas para la constitución de la Asamblea de Extremadura, las conversaciones entre PP y Vox para llevar un primer acuerdo a esta sesión no parecen llegar a buen puerto. A estas horas el PP no se pronuncia, no hay rueda de prensa conjunta y Vox acaba de convocar una comparecencia en su sede nacional de Madrid de la calle Bambú, para las 12.00 horas.
Las informaciones este lunes son confusas. Fuentes de Canal Extremadura precisan que Vox ha decidido suspender las conversaciones con el PP tras considerar que no se están produciendo avances significativos en la negociación para la investidura porque la postura de los populares “no refleja voluntad de cambio” y no se están respetando las demandas de su electorado.
Al parecer, la dirección nacional, liderada por Santiago Abascal habría autorizado al equipo negociador a detener las conversaciones hasta que se produzca “un giro claro”.
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor