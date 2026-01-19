Horas decisivas para el pacto PP-Vox en Extremadura: el acuerdo no sería de momento posible

A menos de veinticuatro horas para la constitución de la Asamblea de Extremadura, las conversaciones entre PP y Vox para llevar un primer acuerdo a esta sesión no parecen llegar a buen puerto. A estas horas el PP no se pronuncia, no hay rueda de prensa conjunta y Vox acaba de convocar una comparecencia en su sede nacional de Madrid de la calle Bambú, para las 12.00 horas.

Las informaciones este lunes son confusas. Fuentes de Canal Extremadura precisan que Vox ha decidido suspender las conversaciones con el PP tras considerar que no se están produciendo avances significativos en la negociación para la investidura porque la postura de los populares “no refleja voluntad de cambio” y no se están respetando las demandas de su electorado.

Al parecer, la dirección nacional, liderada por Santiago Abascal habría autorizado al equipo negociador a detener las conversaciones hasta que se produzca “un giro claro”.