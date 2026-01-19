Jarramplas, la pasión por san Sebastián que desborda Piornal

Jarramplas es desde 2014 Fiesta de Interés Turístico Nacional y siempre ha tenido como protagonista los nabos. Cada año se especula con la cantidad de kilos de tubérculo que se lanzarán a este penitente devoto de san Sebastián. Aproximadamente, suelen ser unos 20.000 o 30.000 kilos procedentes de cultivadores de la zona, Aldeanueva de la Vera y de Portugal, tonelada arriba o tonelada abajo. Cada 19 y 20 de enero, Piornal, el pueblo más alto de la provincia de Cáceres recibe la llegada de miles de visitantes deseosos de contemplar el misterio de esta celebración que lo es todo para los piornalegos y que despierta gran expectación.

Sin los nabos y la profunda devoción por san Sebastián, la fiesta no puede comprenderse. Estos tubérculos se reparten por las calles piornalegas para ser lanzados a Jarramplas durante sus salidas en los días más duros del invierno. Forman parte del paisaje urbano.

Los Jarramplas, los mayordomos y mayordomas junto con los vecinos de Piornal acaparan estos días la atención de los visitantes y de medios de comunicación. Solo habiendo nacido en el pueblo puede comprenderse que haya lista de espera hasta 2057 para ser Jarramplas y hacer penitencia recibiendo el impacto de miles de nabos vestido con un traje de colores (con protecciones de fibra de vidrio) que junto con la máscara suman 50 kilos. Los Jarramplas suelen serlo por una manda o promesa, que habitualmente queda en el secreto. Este año son Marcos Moreno y David Ramos, que están muy ilusionados y asistidos por los mayordomos y mayordomas Coral, David T., Iván, Jaime, Javi, Carlos, Víctor, Jesús, Kike, Lucía, María, Raúl, Óscar, Paula y Sandra. Muchos se apuntan a la lista siendo niños, porque es un sentimiento muy especial que brota pronto en los vecinos.

Jarramplas se vive en todos los estadios de la sociedad piornaliega. De hecho, coincidiendo con la fiesta se celebra un concurso de dibujo, máscaras y manualidades, así como se realizan ofrendas al patrón y rondallas por las calles en estos días.

Obedece todo a una estricta liturgia perfectamente estipulada. Así, los lanzadores de nabos no podrán hacerlo desde lejos para evitar errores en el tiro y darle a otra persona que no sea Jarramplas. Tampoco puede efectuarse ese lanzamiento cuando los mayordomos y mayordomas lo están atendiendo o si necesita asistencia médica. También si levanta la mano es señal de que la lluvia de tubérculos debe parar. En este sentido, cabe recordar que las calles estrechas pueden sufrir aglomeraciones y hay que protegerse la cara en la cercanía de Jarramplas porque nadie está exento de sufrir golpes o 'nabazos'.

Jarramplas no solo es una seña de identidad, es también un revulsivo económico para todo un pueblo y para la comarca del Valle del Jerte.

Durante el desarrollo de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional es necesario un dispositivo de seguridad formado por Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y los servicios médicos, con el objetivo de garantizar que la celebración transcurra con normalidad y sin incidentes. Simbolismo, fe y arraigo cultural forman parte de esta fiesta que se celebra siempre, sean las condiciones climatológicas que sean. «Va mucho más allá de tirar nabos. Es pasión, emoción, respeto y culto a san Sebastián. Es algo profundamente identitario para Piornal», ha señalado recientemente el alcalde de Piornal.

Un personaje presente

Jarramplas está presente todo el año en Piornal gracias a su museo. Allí gracias a paneles y pantallas se explican los procesos de elaboración de elementos y objetos, además de los momentos más significativos de la fiesta.

Uno de los alicientes es el documental de Jarramplas así como a la máscara virtual, que permite sentirse como el protagonista de la fiesta

El Palacio de la Isla de Cáceres acogió en febrero del año pasado exposición ‘Jarramplas 2025’ de Iria Barcia, compuesta por 14 fotografías documentales y artísticas sobre la festividad del Jarramplas.

En marzo del año pasado junto con las Carantoñas de Acehúche, Jarramplas desfiló por las calles de la localidad Mamoida, en Cerdeña (Italia), en el marco de la celebración de su Carnaval. También estuvo presente en la exposición Universal de Osaka, donde formó parte de la oferta extremeña, y en el del XIV Festival de la Máscara de Zamora.

Programa de actos

La fiesta de Jarramplas se desarrolla principalmente durante los días 19 y 20 de enero. El día 19 comienza la actividad por la mañana, alrededor de las 8.30 horas, con la petición de ofrendas al santo. Sobre las 11.00 horas tiene lugar la primera salida de Jarramplas, cuando recorre las calles tocando el tambor mientras los vecinos le lanzan nabos. Tras esta primera salida suele haber un descanso al mediodía, que se aprovecha para la convivencia y la comida. Ya por la tarde, alrededor de las 16.00 horas, se produce la segunda salida de Jarramplas, seguida del acto de vestir al santo. La jornada concluye generalmente en torno a las 19.00 con el regocijo, un momento festivo de reunión y celebración popular.

El día 20 de enero comienza al filo de la medianoche, con el canto tradicional de las Alborás y el reparto de migas. Durante la mañana se celebra el regocijo matinal y, en torno a las 11.00 horas, tiene lugar la misa mayor en honor a san Sebastián, tras la cual Jarramplas vuelve a salir a las calles.

A mediodía continúa la ronda por el pueblo, manteniendo el carácter festivo de la celebración. Por la tarde, alrededor de las 16.00 horas, se realiza una nueva salida de Jarramplas y, poco después, tiene lugar la última aparición y despedida del personaje. Finalmente, tras esta salida final, se procede a la entrega simbólica de la ropa al mayordomo entrante, cerrando así los actos principales de la fiesta hasta el año siguiente.