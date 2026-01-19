Jarramplas, seña de identidad piornalega

Hoy, día 19, y mañana, 20 de enero, Piornal celebra Jarramplas, una de las fiestas más representativas, curiosas y únicas de Extremadura y España, que desde el 2014 es reconocida Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Jarramplas es un completo y extenso ritual al que cada año dan vida vecinos del pueblo. Este año Marcos Moreno y David Ramos son los encargados de representar a Jarramplas y soportar la lluvia de nabos. Ellos son amigos de toda la vida, se apuntaron en la lista de espera en el año 2010 porque querían vivir esta experiencia juntos.

Se trata de una festividad ancestral de la que todavía se desconoce su verdadero origen, ya que algunos consideran que representa el martirio sufrido por san Sebastián; otros, en cambio, lo perciben como un ritual para ahuyentar a lo malo y atraer a lo bueno; y, otros muchos consideran que Jarramplas fue un ladrón de ganado, al cual los vecinos del pueblo ajusticiaron lanzándole los alimentos que daban de comer a sus animales.

Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE en Extremadura, junto al alcalde Javier Prieto, en la presentación del cupón. / EL PERIÓDICO

Lo que es indudable es que los piornalegos y piornalegas viven esta fecha con mucha devoción y entusiasmo. Todo el pueblo se vuelca con la celebración de Jarramplas, pero sin lugar a duda el papel más importante lo realizan los mayordomos y mayordomas que cada año son los encargados de organizar y costear la celebración.

En muchas ocasiones se habla de Jarramplas como una fiesta bruta o salvaje, pero eso sería hacer una lectura muy superficial de su verdadero cometido. Se trata de una festividad que aúna instantes de afecto y recuerdo que comienzan con la confección de los trajes y las máscaras, momentos de compartir horas y horas con tus amigos y familiares, situaciones de intimidad mientras la familia acompaña a los Jarramplas antes de que sea ajusticiado o con la emoción a flor de piel cuando Jarramplas finaliza su recorrido y le quitan la máscara y al unísono todo el pueblo le ovaciona y agradece el esfuerzo que termina de hacer.

Cartel del Jarramplas 2026. / EL PERIÓDICO

Estos sentimientos y arraigo se hacen patentes en lo extensa que es la lista de espera para representar a Jarramplas el día 20 de enero, que actualmente se dispara hasta el año 2057, aunque se prevé que en estos días se incremente un poco más.

Jarramplas es una fiesta muy completa, de mucha pasión y adrenalina, donde todo el mundo puede participar, y de la que todos los vecinos y vecinas de Piornal se sienten orgullosos e identificados.

Desde el Ayuntamiento de Piornal animan a pasarse por el Museo de Jarramplas para conocer el trasfondo de esta fiesta que cada año consigue reunir a miles de personas en el pueblo más alto de Extremadura.

Desde el 7 de enero se están llevando a cabo los ensayos para cantar la Rosca y Las Alborás. En el lugar de ensayo se exponen los trajes, máscaras, tamboriles y cachiporras que se van a usar esos días.

Ser Jaramplas es mucho más que recibir el impacto de miles de kilos de nabos. David Ramos y Marcos Moreno llevan preparándose psicológicamente toda la vida para serlo. Se apuntaron con 15 años y ahora tienen 30.

Recolección de nabos con destino a Jarramplas. / EL PERIÓDICO

Respeto y fe

El alcalde de Piornal, Javier Prieto, explica que la celebración es mucho más que el lanzamiento de nabos a Jarramplas y se caracteriza por el respeto y la fe. El edil añade que «Jarramplas tiene un elaborado ritual a lo largo de los días 19 y 20 de enero, precioso, impresionante, y que tenemos que poner en valor especialmente por el trabajo que durante todo el año hacen mayordomos y Jarramplas». Durante los dos días de fiesta se estima que Piornal reciba a unas 10.000 personas.

Enfundarse el traje y la máscara de Jarramplas no es tarea fácil y requiere de una preparación física muy grande. Pero lo que no se entrena y viene ‘de serie’ en los piornalegos son «las ganas que tienes de ser Jarramplas y que eso no se entrena. Lo llevamos dentro», han explicado David Ramos y Marcos Moreno.

Prueba de la importancia que tiene ser Jarramplas es que en el traje de colores que llevan se aladen algunas cintas con un especial significado para ellos, en recuerdo de familiares y vecinos que ya no están.

Cupón de la ONCE

Piornal entra por primera vez en la historia de la ONCE a través de un cupón dedicado a su tradicional personaje Jarramplas. El sorteo se celebra el 20 de enero, coincidiendo con el día grande de la festividad en el pueblo. Se han puesto a la venta cinco millones de cupones en todo el territorio nacional.